"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов

После того как Джоли выпила кофе в кофейне "Львівські круасани", сеть ресторанов "Пузата хата" пригласила актрису на своей странице в Twitter на вареники.
Запрошуємо пані Джолі також скуштувати наших вареників *— Пузата хата (@puzatahata) April 30, 2022
Мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook обратился к журналистам с просьбой не тратить зря времени на поиски телефона актрисы, заверив, что у него его нет.
"Набросайте лучше донатов на ВСУ", – попросил он, разместив рисунок, сделанный по мотивам видео, снятого в кофейне с участием Джоли и неизвестного ребенка, который оказался единственным, кто не среагировал на ее появление, сосредоточив внимание на экране своего телефона. По версии автора рисунка, он в это время переводил донаты в поддержку ВСУ.
Этот ребенок стал героем целой серии шуток в связи со своей невозмутимой реакцией на присутствие в помещении голливудской звезды. Один из них опубликовал пользователь Twitter с ником василь байдак.
"Когда за твоей спиной Анджелина Джоли, но тебе пофиг, потому что ты смотришь, как уничтожают юбилейный, тысячный русский танк", – подписал он соответствующий фрагмент с видео, которое было снято в кофейне.
коли за твоєю спиною Анджеліна Джолі, але тобі пофіг, бо ти дивишся як знищують ювілейний 1000й російський танк pic.twitter.com/5JFUc1SwEc— василь байдак (@by_by_duck) April 30, 2022
Пользователь с ником Hon. Judge Dredd в Twitter предположил, что ребенок с видео не отреагировал на Джоли, потому что не знал, кто она такая.
"Все стебутся над парнем, который не заметил Анджелину Джоли в кафе, и зря. Во-первых, для него Джоли – как Ширли Маклэйн. Вы же понятия не имеете, кто это? Что-то очень древнее и незнакомое. А во-вторых, он поймал свою минуту славы, стал мемом, не каждому в жизни такое удается", – написал он.
Всі стібуться з хлопчини, який не помітив Анджеліну Джолі в кав'ярні, та дарма. По перше, для нього Джолі - як Ширлі МакЛейн (ви ж поняття не маєте, хто це?), щось дуже древнє і незнайоме. А по друге - він піймав свою хвилину слави, став мемом, не кожному в житті таке вдається))— Hon. Judge Dredd * (@Hon_J_Dredd) April 30, 2022
Украинский певец Александр Пономарев также присоединился к флешмобу, опубликовав шуточный коллаж по мотивам визита Джоли в Украину с участием президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Украинский певец и блогер Иван Марунич отреагировал на прибытие во Львов голливудской знаменитости серией шуток.
"Не ожидал, что в ленд-лиз входит поставка в Украину Анджелины Джоли", – написал он.
"Ну теперь цены на аренду жилья во Львове оправданы", – добавил Марунич.
"А что вы так той Джоли удивляетесь у нас? Украина – центр Вселенной сейчас", – написала пользователь Twitter Яна Супоровская.
Джоли осудила нападение РФ на Украину в первые дни войны. "Я молюсь за людей в Украине. Я сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Никто не знает, что будет, но значение этого момента для народа Украины и для международного правопорядка невозможно переоценить", – написала она 25 февраля.
30 апреля стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису увидели в одной из львовских кофеен. Глава Львовской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Максим Козицкий на своей странице в Facebook сообщил, что визит Джоли стал неожиданностью для всех.