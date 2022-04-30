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01 мая, 2022
 
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"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов

Визит Джоли во Львов стал для многих неожиданностью
Визит Джоли во Львов стал для многих неожиданностью
Фото: ЕРА

30 апреля стало известно, что американская актриса Анджелина Джоли неожиданно для всех прибыла во Львов, где встретила поезд с переселенцами, пообщалась с волонтерами, а также выпила кофе в одном из львовских кафе. Также во время ее пребывания во Львове прозвучала воздушная тревога, после чего актриса в сопровождении волонтеров быстрым шагом направилась к поджидающему ее автомобилю. Издание "ГОРДОН" публикует подборку шуток и мемов.

После того как Джоли выпила кофе в кофейне "Львівські круасани", сеть ресторанов "Пузата хата" пригласила актрису на своей странице в Twitter на вареники.

Мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook обратился к журналистам с просьбой не тратить зря времени на поиски телефона актрисы, заверив, что у него его нет.

"Набросайте лучше донатов на ВСУ", – попросил он, разместив рисунок, сделанный по мотивам видео, снятого в кофейне с участием Джоли и неизвестного ребенка, который оказался единственным, кто не среагировал на ее появление, сосредоточив внимание на экране своего телефона. По версии автора рисунка, он в это время переводил донаты в поддержку ВСУ.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/563361018485339

Этот ребенок стал героем целой серии шуток в связи со своей невозмутимой реакцией на присутствие в помещении голливудской звезды. Один из них опубликовал пользователь Twitter с ником василь байдак.

"Когда за твоей спиной Анджелина Джоли, но тебе пофиг, потому что ты смотришь, как уничтожают юбилейный, тысячный русский танк", – подписал он соответствующий фрагмент с видео, которое было снято в кофейне.

Пользователь с ником Hon. Judge Dredd в Twitter предположил, что ребенок с видео не отреагировал на Джоли, потому что не знал, кто она такая.

"Все стебутся над парнем, который не заметил Анджелину Джоли в кафе, и зря. Во-первых, для него Джоли – как Ширли Маклэйн. Вы же понятия не имеете, кто это? Что-то очень древнее и незнакомое. А во-вторых, он поймал свою минуту славы, стал мемом, не каждому в жизни такое удается", – написал он.

Украинский певец Александр Пономарев также присоединился к флешмобу, опубликовав шуточный коллаж по мотивам визита Джоли в Украину с участием президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

https://www.facebook.com/saspon/posts/5266298540058736

Украинский певец и блогер Иван Марунич отреагировал на прибытие во Львов голливудской знаменитости серией шуток.

"Не ожидал, что в ленд-лиз входит поставка в Украину Анджелины Джоли", – написал он.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/5146823142038929

"Ну теперь цены на аренду жилья во Львове оправданы", – добавил Марунич.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/5146907848697125

"А что вы так той Джоли удивляетесь у нас? Украина – центр Вселенной сейчас", – написала пользователь Twitter Яна Супоровская.

Контекст:

Джоли осудила нападение РФ на Украину в первые дни войны. "Я молюсь за людей в Украине. Я сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Никто не знает, что будет, но значение этого момента для народа Украины и для международного правопорядка невозможно переоценить", – написала она 25 февраля.

30 апреля стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису увидели в одной из львовских кофеен. Глава Львовской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Максим Козицкий на своей странице в Facebook сообщил, что визит Джоли стал неожиданностью для всех.

Теги: Львов, Украина, Анджелина Джоли, мем, война России против Украины
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