"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов

После того как Джоли выпила кофе в кофейне "Львівські круасани", сеть ресторанов "Пузата хата" пригласила актрису на своей странице в Twitter на вареники.

Запрошуємо пані Джолі також скуштувати наших вареників * — Пузата хата (@puzatahata) April 30, 2022

Мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook обратился к журналистам с просьбой не тратить зря времени на поиски телефона актрисы, заверив, что у него его нет.

"Набросайте лучше донатов на ВСУ", – попросил он, разместив рисунок, сделанный по мотивам видео, снятого в кофейне с участием Джоли и неизвестного ребенка, который оказался единственным, кто не среагировал на ее появление, сосредоточив внимание на экране своего телефона. По версии автора рисунка, он в это время переводил донаты в поддержку ВСУ.

Этот ребенок стал героем целой серии шуток в связи со своей невозмутимой реакцией на присутствие в помещении голливудской звезды. Один из них опубликовал пользователь Twitter с ником василь байдак.

"Когда за твоей спиной Анджелина Джоли, но тебе пофиг, потому что ты смотришь, как уничтожают юбилейный, тысячный русский танк", – подписал он соответствующий фрагмент с видео, которое было снято в кофейне.

коли за твоєю спиною Анджеліна Джолі, але тобі пофіг, бо ти дивишся як знищують ювілейний 1000й російський танк pic.twitter.com/5JFUc1SwEc — василь байдак (@by_by_duck) April 30, 2022

Пользователь с ником Hon. Judge Dredd в Twitter предположил, что ребенок с видео не отреагировал на Джоли, потому что не знал, кто она такая.

"Все стебутся над парнем, который не заметил Анджелину Джоли в кафе, и зря. Во-первых, для него Джоли – как Ширли Маклэйн. Вы же понятия не имеете, кто это? Что-то очень древнее и незнакомое. А во-вторых, он поймал свою минуту славы, стал мемом, не каждому в жизни такое удается", – написал он.

Всі стібуться з хлопчини, який не помітив Анджеліну Джолі в кав'ярні, та дарма. По перше, для нього Джолі - як Ширлі МакЛейн (ви ж поняття не маєте, хто це?), щось дуже древнє і незнайоме. А по друге - він піймав свою хвилину слави, став мемом, не кожному в житті таке вдається)) — Hon. Judge Dredd * (@Hon_J_Dredd) April 30, 2022

Украинский певец Александр Пономарев также присоединился к флешмобу, опубликовав шуточный коллаж по мотивам визита Джоли в Украину с участием президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Украинский певец и блогер Иван Марунич отреагировал на прибытие во Львов голливудской знаменитости серией шуток.

"Не ожидал, что в ленд-лиз входит поставка в Украину Анджелины Джоли", – написал он.

"Ну теперь цены на аренду жилья во Львове оправданы", – добавил Марунич.

"А что вы так той Джоли удивляетесь у нас? Украина – центр Вселенной сейчас", – написала пользователь Twitter Яна Супоровская.