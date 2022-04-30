  Во время пребывания Анджелины Джоли во Львове прозвучала воздушная тревога. Актриса среагировала. Видео

Под звуки тревоги актриса направилась в сопровождении волонтеров и переводчиков к поджидающему ее автомобилю.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Джоли осудила нападение РФ на Украину в первые дни войны. "Я молюсь за людей в Украине. Я сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Никто не знает, что будет, но значение этого момента для народа Украины и для международного правопорядка невозможно переоценить", – написала она 25 февраля.

30 апреля стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису увидели в одной из львовских кофеен. Глава Львовской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Максим Козицкий на своей странице в Facebook сообщил, что визит Джоли стал неожиданностью для всех.

Кроме Джоли, Украину после начала войны посетили американские режиссеры Кери Фуканага и Шон Пенн.