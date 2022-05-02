В Мариуполе началась эвакуация мирных жителей – советник мэра

В мэрии Мариуполя сообщили, что автобусы выехали из города в сторону Запорожья Фото: EPA

"По нашей информации, автобусы отправились из Мариуполя. По предварительной договоренности автобусы подберут людей в поселке Мангуш и Бердянске. Разрешено также присоединяться к колонне своим транспортом", – рассказал Андрющенко.

По его словам, тысячи мариупольцев сегодня вечером или завтра утром доберутся до Запорожья.

Андрющенко также сообщил, что ночью оккпанты обстреливали завод "Азовсталь". Утром обстрелы стихли. Советник мэра связывает это с эвакуацией людей.

Для эвакуации из Мариуполя в понедельник, 2 мая, были согласованы две дополнительные локации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)