Для эвакуации из Мариуполя согласовали две дополнительные локации

"Есть хорошая новость. При поддержке ООН и Красного Креста сегодня согласованы две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя. Это – поселки Мангуш и Луначарское кольцо возле Бердянска", – говорится в сообщении.

В горсовете призвали родных или знакомых жителей Мариуполя связаться с ними и передать информацию о возможной эвакуации.

Позже горсовет сообщил, что ООН и Красный Крест подтвердили: в Мангуше и Луначарском кольце людям можно будет сесть в автобусы, которые выедут из Мариуполя.

Также к эвакуационной колонне можно будет присоединиться на собственном транспорте – в конец колонны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)