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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для эвакуации из Мариуполя согласовали две дополнительные локации

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1 мая началась эвакуация гражданских с "Азовстали"
1 мая началась эвакуация гражданских с "Азовстали"
Фото: EPA

Для эвакуации из Мариуполя в понедельник, 2 мая, были согласованы две дополнительные локации. Об этом сообщает Мариупольский горсовет в Telegram.

"Есть хорошая новость. При поддержке ООН и Красного Креста сегодня согласованы две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя. Это – поселки Мангуш и Луначарское кольцо возле Бердянска", – говорится в сообщении.

В горсовете призвали родных или знакомых жителей Мариуполя связаться с ними и передать информацию о возможной эвакуации.

Позже горсовет сообщил, что ООН и Красный Крест подтвердили: в Мангуше и Луначарском кольце людям можно будет сесть в автобусы, которые выедут из Мариуполя.

Также к эвакуационной колонне можно будет присоединиться на собственном транспорте – в конец колонны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города заблокирована оккупантами.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

30 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил, что с "Азовстали" удалось эвакуировать 20 человек, это женщины и дети.

1 мая началась эвакуация гражданских с "Азовстали", в Запорожье выехало около 100 человек, сообщил Зеленский. По данным Reuters, группу из приблизительно 50 мирных жителей, также эвакуированных с "Азовстали", вывезли в сторону оккупированного Новоазовска Донецкой области.

В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Мариуполь, Бердянск, эвакуация, Азовсталь, война России против Украины, Мангуш
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