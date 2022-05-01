"Работало много людей". Полк "Азов" показал эвакуацию мариупольцев из-под завалов "Азовстали". Видео

На ролике снята разрушенная "Азовсталь", из укрытия в которой женщины и дети вынуждены выбираться с помощью украинских военных. Затем их сопровождают к автобусам и передают представителям Международного комитета Красного Креста (МККК).

Арахамия написал, что эвакуация стала возможна благодаря усилиям президента Украины Владимира Зеленского, представителей Офиса президента, полка "Азов", Главного управление разведки Министерства обороны Украины и команде Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а также поддержке ООН и МККК.

"Много людей работали для того, чтобы это стало возможным. Работа будет продолжаться, пока мы не спасем всех наших людей", – заявил нардеп.

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Арахамия говорил, что 1 мая с "Азовстали" удалось забрать около 100 мариупольцев.