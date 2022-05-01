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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Работало много людей". Полк "Азов" показал эвакуацию мариупольцев из-под завалов "Азовстали". Видео

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Эвакуировать удалось около 100 человек
Эвакуировать удалось около 100 человек
Скриншот: Давид Арахамія/David Arakhamia / Telegram

1 мая из осажденного российскими оккупантами Мариуполя эвакуировали часть мирных жителей, которые укрывались от обстрелов в промзоне завода "Азовсталь". Видео с места событий, сделанное полком Нацгвардии "Азов", опубликовал в Telegram председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

На ролике снята разрушенная "Азовсталь", из укрытия в которой женщины и дети вынуждены выбираться с помощью украинских военных. Затем их сопровождают к автобусам и передают представителям Международного комитета Красного Креста (МККК).

Арахамия написал, что эвакуация стала возможна благодаря усилиям президента Украины Владимира Зеленского, представителей Офиса президента, полка "Азов", Главного управление разведки Министерства обороны Украины и команде Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а также поддержке ООН и МККК.

"Много людей работали для того, чтобы это стало возможным. Работа будет продолжаться, пока мы не спасем всех наших людей", – заявил нардеп.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Арахамия говорил, что 1 мая с "Азовстали" удалось забрать около 100 мариупольцев.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители Мариуполя остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города блокировалась оккупантами.

21 апреля Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.

После личной встречи генсека ООН Антониу Гутерриша с президентами России и Украины "появилась надежда, что получится эвакуировать гражданских с "Азовстали", заявляла вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

30 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил, что с "Азовстали" удалось эвакуировать 20 человек, это женщины и дети.

1 мая началась эвакуация гражданских с "Азовстали", в Запорожье выехало около 100 человек, сообщил Зеленский. По данным Reuters, группу из приблизительно 50 мирных жителей, также эвакуированных с "Азовстали", вывезли в сторону оккупированного Новоазовска Донецкой области.

В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.

Теги: Россия, война, оккупация, Мариуполь, полк Азов, эвакуация, автобус, вторжение, дети, Владимир Зеленский, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, женщины, Давид Арахамия, российские оккупанты
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