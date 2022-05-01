"Меня поразила эта просьба". Вакарчук рассказал, по чьей просьбе почти за месяц написал песню "Місто Марії", посвященную защитникам Мариуполя

"Мариуполь. Ни дня и даже ни часа не могу не думать о том, что сейчас происходит с городом, и о тех, кто там остался. Каждый раз, когда общаюсь с ребятами из [полка Нацгвардии] "Азов", чувствую, что это общение наполняет меня светом и силой. Командир полка Денис Прокопенко, друг Редис и замкомандира Святослав Паламар, друг Калина стали для меня близкими людьми, хотя мы даже не виделись ни разу. Эти ребята и их боевые собратья из полка "Азов", бойцы 36-й бригады морской пехоты, отряд пограничников, все, кто сегодня содержит "Азовсталь" в украинских руках, – они не просто герои. Они – воины. С большой буквы, – написал артист. – Друг Калина позвонил мне около месяца назад и попросил написать песню. Песню о Мариуполе. Меня поразила эта просьба. Люди находятся в сверхсложных условиях. В окружении. Им не хватает еды, воды, медикаментов, а он попросил написать песню".
По словам артиста, он впервые написал песню по чьей-то просьбе, осознав, что "воин без света в душе, без света в сердце не воюет".
"Написал, потому что не мог не написать. Рвет меня изнутри каждый день, когда читаю новости о Мариуполе. Когда вижу посты ребят в соцсетях. Когда вижу, как отдают последнее гражданским, приютившимся на "Азовстали". Когда вижу, как раненый воин, имеющий одну руку, дает пить тем, кто не может встать. Когда вижу, как каждый день, даже в сверхсложных условиях, они уничтожают врага, который пришел уничтожать Мариуполь. Их город. Наш город. Город Марии. Мы просто не можем их не вызволить. Не имеем права. Должны сделать все возможное и невозможное. Политическими действиями, гуманитарными, военными. Все возможное и невозможное. Потому что так каждый день действуют они. Делают все возможное и невозможное, сковывая многотысячную армию русских захватчиков, которая уже давно пошла бы дальше на север Донецкой области, если бы не они. Герои. Воины. Эти ребята – лучшее, что случилось в новейшей истории Украины", – подытожил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
22 апреля Вакарчук презентовал песню "Місто Марії".
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города заблокирована оккупантами.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.
После личной встречи генсека ООН Антониу Гутерриша с президентами России и Украины "появилась надежда, что получится эвакуировать гражданских с "Азовстали", заявляла вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
30 апреля заместитель командира полка "Азов" Паламар сообщил, что с "Азовстали" удалось эвакуировать 20 человек, это женщины и дети.
1 мая началась эвакуация гражданских с "Азовстали", в Запорожье выехало около 100 человек, сообщил Зеленский. По данным Reuters, группу из приблизительно 50 мирных жителей, также эвакуированных с "Азовстали", вывезли в сторону оккупированного Новоазовска Донецкой области.
В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.