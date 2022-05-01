"Меня поразила эта просьба". Вакарчук рассказал, по чьей просьбе почти за месяц написал песню "Місто Марії", посвященную защитникам Мариуполя

Вакарчук: Написал, потому что не мог не написать. Рвет меня изнутри каждый день, когда читаю новости о Мариуполе Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

"Мариуполь. Ни дня и даже ни часа не могу не думать о том, что сейчас происходит с городом, и о тех, кто там остался. Каждый раз, когда общаюсь с ребятами из [полка Нацгвардии] "Азов", чувствую, что это общение наполняет меня светом и силой. Командир полка Денис Прокопенко, друг Редис и замкомандира Святослав Паламар, друг Калина стали для меня близкими людьми, хотя мы даже не виделись ни разу. Эти ребята и их боевые собратья из полка "Азов", бойцы 36-й бригады морской пехоты, отряд пограничников, все, кто сегодня содержит "Азовсталь" в украинских руках, – они не просто герои. Они – воины. С большой буквы, – написал артист. – Друг Калина позвонил мне около месяца назад и попросил написать песню. Песню о Мариуполе. Меня поразила эта просьба. Люди находятся в сверхсложных условиях. В окружении. Им не хватает еды, воды, медикаментов, а он попросил написать песню".

По словам артиста, он впервые написал песню по чьей-то просьбе, осознав, что "воин без света в душе, без света в сердце не воюет".

"Написал, потому что не мог не написать. Рвет меня изнутри каждый день, когда читаю новости о Мариуполе. Когда вижу посты ребят в соцсетях. Когда вижу, как отдают последнее гражданским, приютившимся на "Азовстали". Когда вижу, как раненый воин, имеющий одну руку, дает пить тем, кто не может встать. Когда вижу, как каждый день, даже в сверхсложных условиях, они уничтожают врага, который пришел уничтожать Мариуполь. Их город. Наш город. Город Марии. Мы просто не можем их не вызволить. Не имеем права. Должны сделать все возможное и невозможное. Политическими действиями, гуманитарными, военными. Все возможное и невозможное. Потому что так каждый день действуют они. Делают все возможное и невозможное, сковывая многотысячную армию русских захватчиков, которая уже давно пошла бы дальше на север Донецкой области, если бы не они. Герои. Воины. Эти ребята – лучшее, что случилось в новейшей истории Украины", – подытожил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)