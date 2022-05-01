Удалось спасти более 350 тысяч человек из районов боевых действий, эвакуация из Мариуполя должна продолжиться утром 2 мая – Зеленский

Эвакуация с "Азовстали" и из Мариуполя в целом продолжится, надеются украинские власти Фото: EPA

"Сегодня нам наконец-то удалось начать эвакуацию людей с "Азовстали". После многих недель переговоров, после многих попыток, разных встреч, людей, звонков, стран, предложений. Наконец-то! Не было ни дня, чтобы мы не пытались найти такое решение, которое обеспечит спасение наших людей. Сегодня впервые за все дни войны заработал этот жизненно необходимый коридор. Впервые было двое суток прекращения огня на этой территории", – сказал Зеленский.

Он отметил, что удалось вывезти более 100 гражданских, которые спасались от боевых действий на "Азовстали". Ожидается, что они прибудут в Запорожье завтра утром.

"Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в восемь утра", – сказал президент.

Он подчеркнул, что украинские власти продолжат делать все возможное, чтобы эвакуировать украинцев с "Азовстали" и из Мариуполя в целом.

"Организация таких гуманитарных коридоров – это один из продолжающихся элементов переговорного процесса. Он очень сложен. Но как бы сложно ни было, удалось спасти более 350 тысяч человек из районов боевых действий", – сообщил Зеленский.

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