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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Удалось спасти более 350 тысяч человек из районов боевых действий, эвакуация из Мариуполя должна продолжиться утром 2 мая – Зеленский

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Эвакуация с "Азовстали" и из Мариуполя в целом продолжится, надеются украинские власти
Эвакуация с "Азовстали" и из Мариуполя в целом продолжится, надеются украинские власти
Фото: EPA

Впервые за все дни войны 1 мая, после двух суток прекращения огня, заработал гуманитарный коридор из осажденного Мариуполя на подконтрольную Украине территорию страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он говорил в вечернем обращении, опубликованном Офисом президента.

"Сегодня нам наконец-то удалось начать эвакуацию людей с "Азовстали". После многих недель переговоров, после многих попыток, разных встреч, людей, звонков, стран, предложений. Наконец-то! Не было ни дня, чтобы мы не пытались найти такое решение, которое обеспечит спасение наших людей. Сегодня впервые за все дни войны заработал этот жизненно необходимый коридор. Впервые было двое суток прекращения огня на этой территории", – сказал Зеленский.

Он отметил, что удалось вывезти более 100 гражданских, которые спасались от боевых действий на "Азовстали". Ожидается, что они прибудут в Запорожье завтра утром.

"Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в восемь утра", – сказал президент.

Он подчеркнул, что украинские власти продолжат делать все возможное, чтобы эвакуировать украинцев с "Азовстали" и из Мариуполя в целом.

"Организация таких гуманитарных коридоров – это один из продолжающихся элементов переговорного процесса. Он очень сложен. Но как бы сложно ни было, удалось спасти более 350 тысяч человек из районов боевых действий", – сообщил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/969395930384719/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города заблокирована оккупантами.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.

После личной встречи генсека ООН Антониу Гутерриша с президентами России и Украины "появилась надежда, что получится эвакуировать гражданских с "Азовстали", заявляла вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

30 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил, что с "Азовстали" удалось эвакуировать 20 человек, это женщины и дети.

1 мая началась эвакуация гражданских с "Азовстали", в Запорожье выехало около 100 человек, сообщил Зеленский. По данным Reuters, группу из приблизительно 50 мирных жителей, также эвакуированных с "Азовстали", вывезли в сторону оккупированного Новоазовска Донецкой области.

В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.

Теги: Мариуполь, переговоры, эвакуация, гуманитарный коридор, Азовсталь, Владимир Зеленский, прекращение огня, война России против Украины
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