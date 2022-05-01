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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты захватили в плен водителя автобуса, который помогал эвакуации из Попасной – глава Луганской ОВА

Панкова (на фото) использовали для пропаганды в РФ, отметил Гайдай
Панкова (на фото) использовали для пропаганды в РФ, отметил Гайдай
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Водителя эвакуационного автобуса Михаила Панкова, который пропал после обстрела оккупантами гуманитарной колонны в районе Попасной, россияне захватили в плен. Об этом 1 мая в Telegram сообщил председатель Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Сегодня после двух суток поисков Михаил Панков нашелся. Россияне записали с ним пропагандистское интервью и показали по центральному рашистскому телеканалу. Оккупанты заставили его говорить, что украинская власть не занимается эвакуацией людей, что мы бросили своих на произвол", – написал он.

Глава обладминистрации заявил, что россияне только и живут ложью.

"Убивают, лгут и уничтожают. Понимаю, что другого варианта у Михаила не было", – отметил Гайдай.

Он также рассказал, что "орки теперь держат в плену" водителя.

"Также это означает, что россияне завладели школьным автобусом и могут использовать его для своих провокаций. Михаил Панков – обычный учитель истории Врубовской школы – ежедневно в течение многих недель помогал попаснянам выехать в безопасное место, другим привозил продовольствие, сам неоднократно попадал под обстрелы, но в этот раз не повезло. Он каждый день шел на риск ради других", – объяснил Гайдай.

Глава ОВА пообещал, что для освобождения Панкова сделают все возможное.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

30 апреля глава Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов рассказывал, что накануне из Попасной эвакуировали 31 человека, но поскольку желающих было гораздо больше, отправили в город еще два автобуса.

"Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ. Автобусы расстреляны. Связи с людьми, которые находились в транспортном средстве и организовывали эвакуацию, нет", – сказал он.

Теги: Россия, Луганская область, война, пропаганда, эвакуация, плен, автобус, Попасная, Сергей Гайдай, война России против Украины
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