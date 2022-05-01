Оккупанты захватили в плен водителя автобуса, который помогал эвакуации из Попасной – глава Луганской ОВА

"Сегодня после двух суток поисков Михаил Панков нашелся. Россияне записали с ним пропагандистское интервью и показали по центральному рашистскому телеканалу. Оккупанты заставили его говорить, что украинская власть не занимается эвакуацией людей, что мы бросили своих на произвол", – написал он.
Глава обладминистрации заявил, что россияне только и живут ложью.
"Убивают, лгут и уничтожают. Понимаю, что другого варианта у Михаила не было", – отметил Гайдай.
Он также рассказал, что "орки теперь держат в плену" водителя.
"Также это означает, что россияне завладели школьным автобусом и могут использовать его для своих провокаций. Михаил Панков – обычный учитель истории Врубовской школы – ежедневно в течение многих недель помогал попаснянам выехать в безопасное место, другим привозил продовольствие, сам неоднократно попадал под обстрелы, но в этот раз не повезло. Он каждый день шел на риск ради других", – объяснил Гайдай.
Глава ОВА пообещал, что для освобождения Панкова сделают все возможное.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
30 апреля глава Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов рассказывал, что накануне из Попасной эвакуировали 31 человека, но поскольку желающих было гораздо больше, отправили в город еще два автобуса.
"Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ. Автобусы расстреляны. Связи с людьми, которые находились в транспортном средстве и организовывали эвакуацию, нет", – сказал он.