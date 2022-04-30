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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной, связь с ними потеряна – военная администрация

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Связи с автобусами, которые отправили в Попасную, нет
Связи с автобусами, которые отправили в Попасную, нет
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска обстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной Луганской области. Об этом сообщил глава Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов утром 30 апреля, его комментарий опубликовал председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Вчера мы эвакуировали из Попасной 31 человека. Желающих было гораздо больше, поэтому отправили в город еще два автобуса. Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ. Автобусы расстреляны. Связи с людьми, которые находились в транспортном средстве и организовывали эвакуацию, нет", – сказал Хантов. 

29 апреля днем обстреляли автомобиль с волонтерами.

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

Согласно сообщению Генштаба ВСУ на утро 30 апреля, РФ ведет наступление по нескольким направлениям на Донбассе, в том числе в районе Попасной. Украинские военные говорят, что успеха противнику в этом за прошлые сутки добиться не удалось.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донбасс, эвакуация, автобус, Попасная, Сергей Гайдай
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