Российские оккупанты в Луганской области открыли огонь в направлении автомобиля с волонтерами – Гайдай

"Россияне открыли огонь в направлении автомобиля с волонтерами, который двигался в направлении Попасной. В транспортном средстве находились два местных жителя и виннитчанин. К счастью, обошлось без жертв", – написал он.

Гайдай отметил, что вчера были госпитализированы два бойца пожарно-спасательной части.

"Баротравму головы и осколочные ранения лица получили при исполнении – во время вызова в Лисичанск", – заявил он.

Также, по словам главы ОВА, вчера в Лоскутовке вблизи Лисичанска вечером погиб 70-летний мужчина. Житель Лисичанска вчера получил ранения.

"Еще неизвестно количество жертв в результате обстрелов Горской общины, которые россияне наносили вчера в течение дня", – написал Гайдай.

По его информации, 29 апреля был обстрелян служебный полицейский автобус.

"При доставке лекарств и медикаментов в больницу в Северодонецке под минометный обстрел попали служебный полицейский автобус, а также собственный автомобиль сотрудника полиции. Пострадавших нет", – заявил глава ОВА.

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