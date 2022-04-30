Российские оккупанты в Луганской области открыли огонь в направлении автомобиля с волонтерами – Гайдай

"Россияне открыли огонь в направлении автомобиля с волонтерами, который двигался в направлении Попасной. В транспортном средстве находились два местных жителя и виннитчанин. К счастью, обошлось без жертв", – написал он.
Гайдай отметил, что вчера были госпитализированы два бойца пожарно-спасательной части.
"Баротравму головы и осколочные ранения лица получили при исполнении – во время вызова в Лисичанск", – заявил он.
Также, по словам главы ОВА, вчера в Лоскутовке вблизи Лисичанска вечером погиб 70-летний мужчина. Житель Лисичанска вчера получил ранения.
"Еще неизвестно количество жертв в результате обстрелов Горской общины, которые россияне наносили вчера в течение дня", – написал Гайдай.
По его информации, 29 апреля был обстрелян служебный полицейский автобус.
"При доставке лекарств и медикаментов в больницу в Северодонецке под минометный обстрел попали служебный полицейский автобус, а также собственный автомобиль сотрудника полиции. Пострадавших нет", – заявил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.