Оккупанты заставляют студентов в ОРДЛО сдавать кровь для раненых – Денисова

Уже известно о 700 случаях вынужденного донорства крови в Луганской и Донецкой областях Фото: ua.depositphotos.com

"Оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей принуждают студентов высших учебных заведений массово сдавать кровь для раненых оккупантов", – говорится в сообщении.

По данным Денисовой, уже известно о 700 случаях вынужденного донорства крови в таких заведениях, как Донецкий национальный университет, Донецкий национальный технический университет, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Донбасская юридическая академия, Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, Луганский медицинский университет аграрный университет, Луганский педагогический университет, Луганская академия внутренних дел.

"Действия РФ нарушают статью 11 дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, касающуюся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (протокол I), от 8 июня 1977 года. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений прав человека в Украине", – сказала омбудсмен.

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