ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заставляют студентов в ОРДЛО сдавать кровь для раненых – Денисова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Уже известно о 700 случаях вынужденного донорства крови в Луганской и Донецкой областях
Уже известно о 700 случаях вынужденного донорства крови в Луганской и Донецкой областях
Фото: ua.depositphotos.com

Оккупанты заставляют студентов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сдавать кровь для раненых военнослужащих российской армии. Об этом 29 апреля сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей принуждают студентов высших учебных заведений массово сдавать кровь для раненых оккупантов", – говорится в сообщении.

По данным Денисовой, уже известно о 700 случаях вынужденного донорства крови в таких заведениях, как Донецкий национальный университет, Донецкий национальный технический университет, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Донбасская юридическая академия, Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, Луганский медицинский университет аграрный университет, Луганский педагогический университет, Луганская академия внутренних дел.

"Действия РФ нарушают статью 11 дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, касающуюся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (протокол I), от 8 июня 1977 года. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений прав человека в Украине", – сказала омбудсмен.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/530407661773844

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, война, Людмила Денисова, Донбасс, раненые, донор, омбудсмен, война России против Украины, военнослужащий, кровь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Алла Борисовна очень хорошо выглядит". Переехавшая в Израиль жена Павлика заявила, что живет по соседству с Галкиным и Пугачевой
"Алла Борисовна очень хорошо выглядит". Переехавшая в Израиль жена Павлика заявила, что живет по соседству с Галкиным и Пугачевой
  "Прислали свадебные платья. Господи, боже мой, ну и куда их?" Зюбина рассказала, какие необычные вещи получают волонтеры из-за границы
  "Прислали свадебные платья. Господи, боже мой, ну и куда их?" Зюбина рассказала, какие необычные вещи получают волонтеры из-за границы
  Синельников заявил, что замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко могли запугать
  Синельников заявил, что замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко могли запугать
  "Было очень страшно". Полякова заявила, что ее мать покинула РФ, где проживала вместе с бойфрендом-дипломатом
  "Было очень страшно". Полякова заявила, что ее мать покинула РФ, где проживала вместе с бойфрендом-дипломатом
  Федишин: Я реально мечтаю о большой бетонной стене с Россией, и чтобы ни единого контрольно-пропускного пункта
  Федишин: Я реально мечтаю о большой бетонной стене с Россией, и чтобы ни единого контрольно-пропускного пункта
  "Ничего страшного в этом нет". Dantes поделился опытом перехода на украинский язык и презентовал клип на трек "Обійми". Видео
  "Ничего страшного в этом нет". Dantes поделился опытом перехода на украинский язык и презентовал клип на трек "Обійми". Видео
  "Без цензуры, но с юмором". Барских презентовал песню Don't Fuck with Ukraine, посвященную ВСУ. Видео
  "Без цензуры, но с юмором". Барских презентовал песню Don't Fuck with Ukraine, посвященную ВСУ. Видео
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой
"Это шок вместе с болью". Огневич высказалась о позиции Ани Лорак относительно Украины
"Это шок вместе с болью". Огневич высказалась о позиции Ани Лорак относительно Украины
"Как были тупыми, так и остаются". Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе высмеяла россиян
"Как были тупыми, так и остаются". Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе высмеяла россиян
alyona alyona презентовала песню "Перемога", написанную во время длинного комендантского часа. Видео
alyona alyona презентовала песню "Перемога", написанную во время длинного комендантского часа. Видео
  "Океан Ельзи" снял клип на песню "Обійми" в центре Харькове на руинах исторического здания, разрушенного российскими оккупантами. Видео
  "Океан Ельзи" снял клип на песню "Обійми" в центре Харькове на руинах исторического здания, разрушенного российскими оккупантами. Видео
"Война, говорите?" Билозир после ответа Поляковой обвинила ее в хайпе и припомнила певице кокошник
"Война, говорите?" Билозир после ответа Поляковой обвинила ее в хайпе и припомнила певице кокошник
"В положении?", "Пир во время чумы?" Богомолов показал Собчак с голым животом. Его "отправили" восстанавливать Мариуполь
"В положении?", "Пир во время чумы?" Богомолов показал Собчак с голым животом. Его "отправили" восстанавливать Мариуполь
  "Все эти годы говорит и не боится". Зюбина предложила дать Ахеджаковой украинское гражданство
  "Все эти годы говорит и не боится". Зюбина предложила дать Ахеджаковой украинское гражданство
Стивен Кинг: Путину нужно уйти, пока он не убил всех нас
Стивен Кинг: Путину нужно уйти, пока он не убил всех нас
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов Z. Фото (793427)
2
"Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком (291149)
3
Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий" (136358)
4
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым (63349)
5
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой (39938)
6
60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что (27857)
7
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой (27586)
8
"Когда же вы все, наконец, поймете?" Литвинова записала антивоенный гимн и показала результат работы с украинским фотографом (22109)
 
 
 
 