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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Денисова о вторжении России: Ищем более 16 тыс. украинцев, четверть пропавших гражданских – из Мариуполя

В Ростовскую область вывезли около 700 тыс. украинцев, говорит Денисова
В Ростовскую область вывезли около 700 тыс. украинцев, говорит Денисова
Фото: ЕРА

Офис украинского омбудсмена ищет более 16 тыс. граждан Украины, которые пропали в ходе масштабного вторжения России. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила Общественному в интервью, которое было опубликовано 26 апреля.

"На первом месте – поиск пропавших без вести. Дальше – это что-то разбомбили, разрушили. Другие вопросы – гуманитарные коридоры, помощь. Но большинство – это поиск. Мы уже ищем более 16 тыс. человек", – сказала она.

По данным омбудсмена, в числе пропавших без вести – в том числе вывезенные на территорию страны-оккупанта, около 2 тыс. человек – это военные, остальные – "другие гражданские, четверть из них – это Мариуполь".

Денисова подчеркнула, что располагает только теми данными, которые озвучивают российские военные и подтверждает российский омбудсмен Татьяна Москалькова, "поэтому эти данные соответствуют действительности".

"А как мы можем иметь свои данные? Они перевозят через границы, на которых наших пунктов пропуска нет. Прежде всего это Ростовская область. По их данным, там пересекли границу более 700 тыс. Потом есть Белгородская область. В Крым они тоже увозят", – объяснила омбудсмен Украины.

Она также отметила, что часть украинцев выезжают в РФ добровольно.

"Приехавшие на собственных автомобилях – думаю, они добровольно. По данным РФ, таких автомобилей 96 тыс. Но они поехали дальше, просто не могли уехать с оккупированных территорий через Украину. И потому, думаю, они воспользовались возможностью уехать через Россию в государства Европейского союза. Потому что у моих коллег-омбудсменов из других стран были обращения граждан Мариуполя, Харькова и других городов Украины, выехавших собственным транспортом", – рассказала Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы. По его словам, Россия, имеющая опыт принудительного переселения народов, никогда не признается, что людей вывезли насильно.

Денисова 23 апреля сообщила, что РФ депортированных жителей Мариуполя отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины. "Волонтеры из России сообщили мне, что 21 апреля в город Находка приехал поезд с 308 украинцами из Мариуполя – мамами с маленькими детьми, лицами с инвалидностью, студентами", – написала она.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 апреля, что, по предварительным данным, оккупанты депортировали из страны около 500 тыс. человекПо данным президента, из этого числа около 5 тыс. – это дети.

Родственники пропавших без вести в результате полномасштабного вторжения России могут получить пенсию по потере кормильца, сообщила 25 апреля министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Теги: Россия, война, Людмила Денисова, оккупация, Мариуполь, Ростовская область, Белгородская область, вторжение, дети, украинцы, омбудсмен, война России против Украины, Татьяна Москалькова, пропавшие без вести, обращение, российские оккупанты
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