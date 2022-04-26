Денисова о вторжении России: Ищем более 16 тыс. украинцев, четверть пропавших гражданских – из Мариуполя

"На первом месте – поиск пропавших без вести. Дальше – это что-то разбомбили, разрушили. Другие вопросы – гуманитарные коридоры, помощь. Но большинство – это поиск. Мы уже ищем более 16 тыс. человек", – сказала она.

По данным омбудсмена, в числе пропавших без вести – в том числе вывезенные на территорию страны-оккупанта, около 2 тыс. человек – это военные, остальные – "другие гражданские, четверть из них – это Мариуполь".

Денисова подчеркнула, что располагает только теми данными, которые озвучивают российские военные и подтверждает российский омбудсмен Татьяна Москалькова, "поэтому эти данные соответствуют действительности".

"А как мы можем иметь свои данные? Они перевозят через границы, на которых наших пунктов пропуска нет. Прежде всего это Ростовская область. По их данным, там пересекли границу более 700 тыс. Потом есть Белгородская область. В Крым они тоже увозят", – объяснила омбудсмен Украины.

Она также отметила, что часть украинцев выезжают в РФ добровольно.

"Приехавшие на собственных автомобилях – думаю, они добровольно. По данным РФ, таких автомобилей 96 тыс. Но они поехали дальше, просто не могли уехать с оккупированных территорий через Украину. И потому, думаю, они воспользовались возможностью уехать через Россию в государства Европейского союза. Потому что у моих коллег-омбудсменов из других стран были обращения граждан Мариуполя, Харькова и других городов Украины, выехавших собственным транспортом", – рассказала Денисова.

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