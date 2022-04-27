Известно о 11 случаях принудительной беременности украинок, изнасилованных оккупантами, но на самом деле их больше – Денисова

С журналистами пообщалась психолог Александра Квитко – она работает на горячей линии омбудсмена и общается с девочками-подростками в возрасте до 18 лет, которые были изнасилованы оккупантами и забеременели.
По ее информации, среди пострадавших от сексуального насилия – женщины, мужчины и дети. Самой маленькой жертве насилия, с которой работает психолог – 10 лет.
"Часто насилуют девушек 14, 15, 16 лет. После войны в Украине будет много беременных подростков", – говорит Квитко.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила "Радіо Свобода", что сейчас известно о 11 случаях принудительной беременности украинок, изнасилованных оккупантами. Однако, по ее данным, на самом деле эта цифра выше – только небольшой процент пострадавших готовы рассказать о том, что с ними случилось.
"Мы публично представили только те случаи, о которых сами жертвы захотели рассказать", – отметила она. Денисова подчеркнула: насилие имело массовый характер.
С начала вторжения российских войск офис омбудсмена получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях. О половых преступлениях российской армии против мирного населения на тот момент оккупированных населенных пунктов Киевской области сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, среди изнасилованных жителей Киевской области есть дети, в том числе 14-летняя девочка, которая после насилия забеременела. Президент Украины Владимир Зеленский среди пострадавших от таких действий оккупантов называл даже младенца. Он обещал, что Украина установит личности этих российских оккупантов. "Мы установим полную правду обо всех этих извергах. Сколько бы времени и усилий для этого ни понадобилось, мы найдем всех", – заявил президент.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине. Всего, по ее словам, зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ.
Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, факты изнасилований подтвердились.