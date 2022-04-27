Известно о 11 случаях принудительной беременности украинок, изнасилованных оккупантами, но на самом деле их больше – Денисова

С журналистами пообщалась психолог Александра Квитко – она работает на горячей линии омбудсмена и общается с девочками-подростками в возрасте до 18 лет, которые были изнасилованы оккупантами и забеременели.

По ее информации, среди пострадавших от сексуального насилия – женщины, мужчины и дети. Самой маленькой жертве насилия, с которой работает психолог – 10 лет.

"Часто насилуют девушек 14, 15, 16 лет. После войны в Украине будет много беременных подростков", – говорит Квитко.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила "Радіо Свобода", что сейчас известно о 11 случаях принудительной беременности украинок, изнасилованных оккупантами. Однако, по ее данным, на самом деле эта цифра выше – только небольшой процент пострадавших готовы рассказать о том, что с ними случилось.

"Мы публично представили только те случаи, о которых сами жертвы захотели рассказать", – отметила она. Денисова подчеркнула: насилие имело массовый характер.