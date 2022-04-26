"Если есть остатки человечности". Президент Словакии на русском языке призвала оккупантов из РФ прекратить войну

"Российские солдаты, командиры и все, кого это касается. Если вы еще чувствуете в себе остатки человечности, оживите ее и покончите с этой ужасной войной. Ведь с каждым днем вы только увеличиваете армию израненных душ и тел женщин, детей, невинных людей. Причинять боль беззащитному – это проявление величайшей слабости", – сказала она.

Президент Словакии подчеркнула, что российские оккупанты "с каждой прерванной ими гражданской жизнью" теряют офицерскую честь и предают воинскую дисциплину и правила ведения войны.

"Тот мир, в котором мы просто старались жить, вы превратили в мир, где умирают абсурдно, жестоко, бессмысленно. Никто вам не угрожал, никто не хотел вам причинить вред, но вы вред причиняете", – заявила Чапутова.

Она также вспомнила несколько военных преступлений, совершенных россиянами во время оккупации Киевской области: убийства в Ирпене, изнасилования в Гостомеле.

"Никакая война не является оправданием для таких преступлений. Я призываю российских солдат и их начальство положить конец этому насилию", – написала также Чапутова.

With its invasion of #Ukraine, #Russia has brought suffering & pain as the number of victims of sexual violence continues to grow. No war is a justification for such crimes. I appeal to Russia’s soldiers & their superiors to put an end to their violence. pic.twitter.com/AHkFxBtckz — Zuzana * aputová (@ZuzanaCaputova) April 26, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)