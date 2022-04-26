ГОРДОН
 
 
МИР

"Если есть остатки человечности". Президент Словакии на русском языке призвала оккупантов из РФ прекратить войну

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Никакая война не является оправданием для преступлений
Никакая война не является оправданием для преступлений
Фото: ЕРА

Российским военным и их командирам нужно прекратить агрессию против Украины. Об этом в видеообращении, опубликованном 26 апреля в Twitter, заявила президент Словакии Зузана Чапутова, обращаясь к оккупантам на русском языке.

"Российские солдаты, командиры и все, кого это касается. Если вы еще чувствуете в себе остатки человечности, оживите ее и покончите с этой ужасной войной. Ведь с каждым днем вы только увеличиваете армию израненных душ и тел женщин, детей, невинных людей. Причинять боль беззащитному – это проявление величайшей слабости", – сказала она.

Президент Словакии подчеркнула, что российские оккупанты "с каждой прерванной ими гражданской жизнью" теряют офицерскую честь и предают воинскую дисциплину и правила ведения войны.

"Тот мир, в котором мы просто старались жить, вы превратили в мир, где умирают абсурдно, жестоко, бессмысленно. Никто вам не угрожал, никто не хотел вам причинить вред, но вы вред причиняете", – заявила Чапутова.

Она также вспомнила несколько военных преступлений, совершенных россиянами во время оккупации Киевской области: убийства в Ирпене, изнасилования в Гостомеле.

"Никакая война не является оправданием для таких преступлений. Я призываю российских солдат и их начальство положить конец этому насилию", – написала также Чапутова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в некоторых населенных пунктах Киевской, Черниговской и Сумской областей, которые были под российской оккупацией, преступления оккупантов были даже хуже, чем зверства нацистов во время Второй мировой войны.

Зеленский называет действия РФ в Украине геноцидом. Такого же мнения президенты Польши и США, а также Сейм Литвы.

Теги: Россия, Словакия, убийство, война, военные, оккупация, изнасилование, вторжение, преступление, российская агрессия, война России против Украины, президент, Зузана Чапутова, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Хайек снялась для мексиканского Vogue c 14-летней дочерью. Фото
Хайек снялась для мексиканского Vogue c 14-летней дочерью. Фото
Козловский о родственниках в РФ: Я с ними сегодня не общаюсь. Многих проклял
Козловский о родственниках в РФ: Я с ними сегодня не общаюсь. Многих проклял
  Танкович: После того, что я увидел в Буче, я за свой дом вообще перестал переживать. Скажу откровенно: мне повезло
  Танкович: После того, что я увидел в Буче, я за свой дом вообще перестал переживать. Скажу откровенно: мне повезло
"Мир, очнись! Мариуполь нуждается в помощи". Вакарчук показал, что происходит в окруженном российскими оккупантами военном госпитале
"Мир, очнись! Мариуполь нуждается в помощи". Вакарчук показал, что происходит в окруженном российскими оккупантами военном госпитале
"Мне приятно, что нравятся мои песни, но чтобы так нагло их перепевать?" Билозир пригрозила Поляковой и Матвиенко "письмами счастья" за плагиат
"Мне приятно, что нравятся мои песни, но чтобы так нагло их перепевать?" Билозир пригрозила Поляковой и Матвиенко "письмами счастья" за плагиат
  Польский священник, который спел с прихожанами "Ой, у лузі червона калина", рассказал, как возникла идея таким образом поддержать Украину
  Польский священник, который спел с прихожанами "Ой, у лузі червона калина", рассказал, как возникла идея таким образом поддержать Украину
"Долго не хотел об этом говорить". Хименес-Браво сообщил о планах открыть ресторан в Крыму
"Долго не хотел об этом говорить". Хименес-Браво сообщил о планах открыть ресторан в Крыму
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов "Z". Фото
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов "Z". Фото
"Дело в том, что она не в Украине". Козловский прокомментировал заявление Каминской, назвавшей концерты для военных пиром во время чумы
"Дело в том, что она не в Украине". Козловский прокомментировал заявление Каминской, назвавшей концерты для военных пиром во время чумы
  "Когда же вы все, наконец, поймете?" Литвинова записала антивоенный гимн и показала результат работы с украинским фотографом
  "Когда же вы все, наконец, поймете?" Литвинова записала антивоенный гимн и показала результат работы с украинским фотографом
Ведущая Маремуха рассказала об угрозе прерывания беременности в первые дни войны и заявила, что рожать вернется в Украину
Ведущая Маремуха рассказала об угрозе прерывания беременности в первые дни войны и заявила, что рожать вернется в Украину
  31-летний Беленюк заявил о желании создать семью и стать отцом
  31-летний Беленюк заявил о желании создать семью и стать отцом
"Мы не покидаем страну, наша цель – собрать как можно больше помощи украинцам". "Друга ріка" отправляется в тур по Европе в поддержку Украины
"Мы не покидаем страну, наша цель – собрать как можно больше помощи украинцам". "Друга ріка" отправляется в тур по Европе в поддержку Украины
"Дорогая цена за осознание". Бедняков рассказал историю соседа из Мариуполя, который до нападения РФ на Украину был сторонником "русского мира"
"Дорогая цена за осознание". Бедняков рассказал историю соседа из Мариуполя, который до нападения РФ на Украину был сторонником "русского мира"
Вакарчук назвал сумму, которую удалось собрать во время благотворительного концерта группы "Океан Ельзи" "І все буде добре"
Вакарчук назвал сумму, которую удалось собрать во время благотворительного концерта группы "Океан Ельзи" "І все буде добре"
  "Москва" згоріла і втонула". Участники шоу "Голос країни 12" Spiv Brativ презентовали клип о будущем российской столицы. Видео
  "Москва" згоріла і втонула". Участники шоу "Голос країни 12" Spiv Brativ презентовали клип о будущем российской столицы. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов "Z". Фото (55808)
2
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами (41803)
3
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи (26937)
4
"Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео (23422)
5
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы (23344)
6
"Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой (22026)
7
"Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину (19131)
8
Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это? (17196)
 
 
 
 