"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов "Z". Фото

К посту также прикрепили скриншот с сайта по продаже одежды, на котором такое же платье, как у Кабаевой, стоит £1440 ($1800). Это британский бренд Alessandra Rich.

Кабаева выбрала платье цвета фуксии с цветочным принтом ромашек. На него она нацепила георгиевскую ленточку. Гимнастка позировала для фото на фоне символа российских оккупантов "Z", выполненного также в цветах георгиевской ленты.

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Пользователи прокомментировали фото.

"Жена мясника", – написала elkushniruk.

"Доктор ботоксный один на двоих с крысенышем", – отметила danilovi_family.

"В бабищу превратилась. Она употребляет алкоголь?" – спросила annaasoll.

"Вот ее перекосило от жизни с Володей", – заявила _tas_t.

"Жена убийцы", – написала tatjanageorgievna.

"А бровяки! Жесть", – заявила i.lyudmila011