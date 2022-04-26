"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов "Z". Фото

К посту также прикрепили скриншот с сайта по продаже одежды, на котором такое же платье, как у Кабаевой, стоит £1440 ($1800). Это британский бренд Alessandra Rich.
Кабаева выбрала платье цвета фуксии с цветочным принтом ромашек. На него она нацепила георгиевскую ленточку. Гимнастка позировала для фото на фоне символа российских оккупантов "Z", выполненного также в цветах георгиевской ленты.
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Пользователи прокомментировали фото.
"Жена мясника", – написала elkushniruk.
"Доктор ботоксный один на двоих с крысенышем", – отметила danilovi_family.
"В бабищу превратилась. Она употребляет алкоголь?" – спросила annaasoll.
"Вот ее перекосило от жизни с Володей", – заявила _tas_t.
"Жена убийцы", – написала tatjanageorgievna.
"А бровяки! Жесть", – заявила i.lyudmila011
Кабаева родилась в Ташкенте (УзССР) в 1983 году. С 1995 года Кабаева тренировалась в Москве у Ирины Винер-Усмановой. С 1996 года выступала за сборную команду России.
Российские и западные таблоиды писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2016 году издание Page Six писало, что у Кабаевой есть сыновья от Путина. Официальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Путин объявил о разводе с женой в 2013 году.
6 марта 2022 года американский таблоид Page Six писал, что Кабаева, вероятно, прячется со своими четырьмя сыновьями от Путина в Швейцарии.