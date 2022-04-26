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26 апреля, 2022
 
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"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов "Z". Фото

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Кабаева вышла в свет, "украсив" себя символом российских оккупантов
Кабаева вышла в свет, "украсив" себя символом российских оккупантов
Фото: EPA

38-летняя российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, бывший депутат Госдумы РФ Алина Кабаева, которой приписывают любовные отношения с президентом России Владимиром Путиным, появилась на открытии своего именного фестиваля "Алина". Издание "Сплетник" на своей странице в Instagram опубликовало фото спортсменки.

К посту также прикрепили скриншот с сайта по продаже одежды, на котором такое же платье, как у Кабаевой, стоит £1440 ($1800). Это британский бренд Alessandra Rich.

Кабаева выбрала платье цвета фуксии с цветочным принтом ромашек. На него она нацепила георгиевскую ленточку. Гимнастка позировала для фото на фоне символа российских оккупантов "Z", выполненного также в цветах георгиевской ленты.

Пользователи прокомментировали фото.

"Жена мясника", – написала elkushniruk.

"Доктор ботоксный один на двоих с крысенышем", – отметила danilovi_family.

"В бабищу превратилась. Она употребляет алкоголь?" – спросила annaasoll.

"Вот ее перекосило от жизни с Володей", – заявила _tas_t.

"Жена убийцы", – написала tatjanageorgievna.

"А бровяки! Жесть", – заявила i.lyudmila011

Контекст:

Кабаева родилась в Ташкенте (УзССР) в 1983 году. С 1995 года Кабаева тренировалась в Москве у Ирины Винер-Усмановой. С 1996 года выступала за сборную команду России.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2016 году издание Page Six писало, что у Кабаевой есть сыновья от Путина. Официальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Путин объявил о разводе с женой в 2013 году.

6 марта 2022 года американский таблоид Page Six писал, что Кабаева, вероятно, прячется со своими четырьмя сыновьями от Путина в Швейцарии.

Теги: Россия, Владимир Путин, война, фестиваль, Алина Кабаева, спортсмены, платье, фото, жена, одежда, открытие, российские оккупанты
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