Эстония первой в мире признала геноцидом действия России в Украине

В ходе выступления перед эстонскими парламентариями она отметила, что именно Эстония в 1993 году так же стала первой страной, признавшей Голодомор геноцидом украинского народа.

"Мы знаем Эстонию как страну нулевой толерантности к любому тоталитаризму, диктатуре, геноциду и другим проявлениям бесчеловечной антигуманной политики. И сегодня они первыми рассмотрели вопрос о признании геноцида, который совершила та же Россия на территории Украины – но уже в ХХІ веке. Это важно для памяти десятков тысяч погибших. Это важно для тех, кого изнасиловали и пытали. Это важно для тех, чьи дома разрушены. Важно для сотни тысяч людей, кто сегодня в Мариуполе вынужден прятаться от бомб в подвалах, питая последнюю надежду на то, что российские войска каким-то чудом вспомнят о человечности и позволят эвакуироваться гуманитарными коридорами", – подчеркнула Шуляк.

По ее словам, признание действий РФ геноцидом важно не только для Украины, но и для Европы и остального мира.

"Россия сегодня вынимает из ящиков прошлого века и возвращает к реальности самые бесчеловечные, антигуманные практики, уже давно осужденные на всех уровнях и во всех странах. Речь идет о стремлении уничтожить, стереть с лица земли целый народ. Так же, как это было во время Голодомора. Так же, как это было во время Холокоста. Позорная, страшная, бесчеловечная практика геноцида должна быть навсегда стерта из жизни мира. Наименьшие намеки и проявления на нее должны быть осуждены и наказаны до того, как превратятся в катастрофу. Мировой порядок ХХІ века не должен содержать самой возможности геноцида. Это – высокая и большая миссия для всех людей доброй воли на нашей планете. И Эстония сегодня сделала первый шаг к тому, чтобы эту миссию выполнить", – сказала Шуляк.

Она также выразила благодарность парламентариям и всему народу Эстонии за поддержку Украины.

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