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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эстония первой в мире признала геноцидом действия России в Украине

Шуляк выразила благодарность парламентариям и всему народу Эстонии за поддержку Украины
Шуляк выразила благодарность парламентариям и всему народу Эстонии за поддержку Украины
Фото: depositphotos.com

Парламент Эстонии признал действия российских оккупантов в Украине геноцидом украинского народа. Об этом 21 апреля в Telegram сообщила глава партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк.

В ходе выступления перед эстонскими парламентариями она отметила, что именно Эстония в 1993 году так же стала первой страной, признавшей Голодомор геноцидом украинского народа.

"Мы знаем Эстонию как страну нулевой толерантности к любому тоталитаризму, диктатуре, геноциду и другим проявлениям бесчеловечной антигуманной политики. И сегодня они первыми рассмотрели вопрос о признании геноцида, который совершила та же Россия на территории Украины – но уже в ХХІ веке. Это важно для памяти десятков тысяч погибших. Это важно для тех, кого изнасиловали и пытали. Это важно для тех, чьи дома разрушены. Важно для сотни тысяч людей, кто сегодня в Мариуполе вынужден прятаться от бомб в подвалах, питая последнюю надежду на то, что российские войска каким-то чудом вспомнят о человечности и позволят эвакуироваться гуманитарными коридорами", – подчеркнула Шуляк.

По ее словам, признание действий РФ геноцидом важно не только для Украины, но и для Европы и остального мира.

"Россия сегодня вынимает из ящиков прошлого века и возвращает к реальности самые бесчеловечные, антигуманные практики, уже давно осужденные на всех уровнях и во всех странах. Речь идет о стремлении уничтожить, стереть с лица земли целый народ. Так же, как это было во время Голодомора. Так же, как это было во время Холокоста. Позорная, страшная, бесчеловечная практика геноцида должна быть навсегда стерта из жизни мира. Наименьшие намеки и проявления на нее должны быть осуждены и наказаны до того, как превратятся в катастрофу. Мировой порядок ХХІ века не должен содержать самой возможности геноцида. Это – высокая и большая миссия для всех людей доброй воли на нашей планете. И Эстония сегодня сделала первый шаг к тому, чтобы эту миссию выполнить", – сказала Шуляк.

Она также выразила благодарность парламентариям и всему народу Эстонии за поддержку Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

О том, что действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, президент Украины Владимир Зеленский говорил еще 27 февраля.

4 апреля в ходе поездки в деоккупированную Бучу он сказал, что Украине известно о тысячах мирных граждан, замученных российскими оккупантами, и назвал массовые убийства народа Украины геноцидом.

После того как стало известно о зверствах россиян против мирного населения в Киевской области, в частности в Буче, президент Польши Анджей Дуда подчеркнул: "Сложно отрицать, что РФ совершает геноцид в Украине. То, что гибнут мирные жители Украины, четко показывает, какова цель российского вторжения. Цель этого вторжения – ликвидация украинской нации".

12 апреля Сейм Литвы принял резолюцию, которой призвал признать геноцид украинского народа со стороны России. В тот же день президент США Джо Байден впервые назвал войну РФ против Украины геноцидом.

14 апреля Верховная Рада признала действия российских оккупантов в Украине геноцидом украинского народа.

Теги: Россия, Украина, Эстония, геноцид, война России против Украины, Елена Шуляк
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