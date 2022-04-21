Сейм Латвии единогласно признал российскую агрессию геноцидом украинского народа

Решение было принято единогласно.
В парламенте Латвии подчеркнули, что осуждают военные преступления, совершенные российскими оккупантами, и выражают солидарность с Украиной и украинским народом.
В документе предлагается объединить демократические силы для сбора и расследования доказательств военных преступлений РФ на территории Украины, чтобы привлечь к ответственности всех виновных.
Таким образом, Латвия стала второй, после Эстонии, страной мира, признавшей действия России в Украине геноцидом.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
О том, что действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, президент Украины Владимир Зеленский говорил еще 27 февраля.
4 апреля в ходе поездки в деоккупированную Бучу он сказал, что Украине известно о тысячах мирных граждан, замученных российскими оккупантами, и назвал массовые убийства народа Украины геноцидом.
После того как стало известно о зверствах россиян против мирного населения в Киевской области, в частности в Буче, президент Польши Анджей Дуда подчеркнул: "Сложно отрицать, что РФ совершает геноцид в Украине. То, что гибнут мирные жители Украины, четко показывает, какова цель российского вторжения. Цель этого вторжения – ликвидация украинской нации".
12 апреля Сейм Литвы принял резолюцию, которой призвал признать геноцид украинского народа со стороны России. В тот же день президент США Джо Байден впервые назвал войну РФ против Украины геноцидом.
14 апреля Верховная Рада признала действия российских оккупантов в Украине геноцидом украинского народа.