Сейм Латвии единогласно признал российскую агрессию геноцидом украинского народа

Решение было принято единогласно.

В парламенте Латвии подчеркнули, что осуждают военные преступления, совершенные российскими оккупантами, и выражают солидарность с Украиной и украинским народом.

В документе предлагается объединить демократические силы для сбора и расследования доказательств военных преступлений РФ на территории Украины, чтобы привлечь к ответственности всех виновных.

Таким образом, Латвия стала второй, после Эстонии, страной мира, признавшей действия России в Украине геноцидом.

Война России против Украины. Главное (обновляется)