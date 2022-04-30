В Луганской области сегодня эвакуируют людей из Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горской общины и Попасной – Гайдай

"Сегодня состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горской общины, Попасной. Эвакуация бесплатная! Каждый в безопасных городах будет иметь бесплатное жилье, еду, одежду и медицинскую помощь! Помогайте нам распространять информацию, передавайте адреса мест сбора тем, у кого нет мобильной связи!" – написал он.
Гайдай призвал жителей Кременной не пытаться выбраться самостоятельно.
"Ждем улучшения ситуации, и только организованная эвакуация!" – подчеркнул глава области.
Он также добавил, что в Луганскую область направят гуманитарный груз.
Позже Гайдай проинформировал, что из Лисичанска удалось эвакуировать 35 жителей, из Северодонецка – пятерых.
"Несмотря на повышенные риски, мы проводим эвакуацию каждый день. Вчера потеряли два автобуса в Попасной, недавно один – в Рубежном. Но важнее вывезти в безопасные регионы страны больше земляков. Каждая спасенная от "русского мира" жизнь – отдельная маленькая победа над смертью. Пытаемся спасти всех желающих, к которым еще можно добраться транспортом. Остаются в Луганской области еще и родители с детьми, которым лучше было бы скорее возобновить учебу. Но почему-то взрослые не спешат с эвакуацией. Вот сегодня спасли четырех детей из Лисичанска. Всего 30 апреля уже выехали в другие области 40 человек. Эвакуация продолжается", – написал он.
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
Согласно сообщению Генштаба ВСУ на утро 30 апреля, РФ ведет наступление по нескольким направлениям на Донбассе, в том числе в районе Попасной. Украинские военные говорят, что успеха противнику в этом за прошлые сутки добиться не удалось.