Оккупанты не успевают проводить эксгумацию тел убитых мариупольцев – мэрия

По данным мэрии, оккупанты не успевают проводить эксгумацию тел убитых мариупольцев.
"Могилы в каждом дворе. "Они" выкапывают и увозят, а люди снова хоронят новые тела. Многие трупы вытаскивают из-под завалов. В городе сверхвысокая смертность из-за нехватки питьевой воды, пищи и лекарств", – отметили в сообщении.
Бойченко подчеркнул, что инфраструктура в Мариуполе полностью уничтожена и пока нет прогресса в налаживании условий для мирных жителей.
"Из-за полного отсутствия качественной медицинской помощи у людей с онкологией и хроническими заболеваниями почти не остается шансов. Число жертв российской агрессии постоянно продолжает расти. Поэтому сейчас только эвакуация поможет спасти людей", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В мэрии Мариуполя также сообщили, что оккупанты привозят в город "гуманитарную помощь" в грузовиках, которыми потом вывозят тела убитых мирных жителей.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города заблокирована оккупантами.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
30 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил, что с "Азовстали" удалось эвакуировать 20 человек, это женщины и дети.
1 мая началась эвакуация гражданских с "Азовстали", в Запорожье выехало около 100 человек, сообщил Зеленский. По данным Reuters, группу из приблизительно 50 мирных жителей, также эвакуированных с "Азовстали", вывезли в сторону оккупированного Новоазовска Донецкой области.
В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.