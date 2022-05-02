Оккупанты не успевают проводить эксгумацию тел убитых мариупольцев – мэрия

В мэрии Мариуполя сообщили, что в каждом дворе города появились могилы Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

По данным мэрии, оккупанты не успевают проводить эксгумацию тел убитых мариупольцев.

"Могилы в каждом дворе. "Они" выкапывают и увозят, а люди снова хоронят новые тела. Многие трупы вытаскивают из-под завалов. В городе сверхвысокая смертность из-за нехватки питьевой воды, пищи и лекарств", – отметили в сообщении.

Бойченко подчеркнул, что инфраструктура в Мариуполе полностью уничтожена и пока нет прогресса в налаживании условий для мирных жителей.

"Из-за полного отсутствия качественной медицинской помощи у людей с онкологией и хроническими заболеваниями почти не остается шансов. Число жертв российской агрессии постоянно продолжает расти. Поэтому сейчас только эвакуация поможет спасти людей", – заявил он.

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В мэрии Мариуполя также сообщили, что оккупанты привозят в город "гуманитарную помощь" в грузовиках, которыми потом вывозят тела убитых мирных жителей.