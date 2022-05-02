Оккупанты привозят в Мариуполь "гуманитарку", потом на этих грузовиках вывозят тела убитых – мэрия

"Так выглядит оптимизация логистики по-российски. Как рассказывают находящиеся в городе мариупольцы, сначала оккупанты привозят какие-то наборы с продуктами, а затем этими же фурами вывозят тела убитых мариупольцев, которых до сих пор достают из-под завалов разрушенных домов", – подчеркнули в сообщении.

Мэрия опубликовала фото одного из таких грузовиков, стоящего у разрушенной многоэтажки.

"Мир должен знать о военных преступлениях России против мирного населения Мариуполя и всей Украины", – заявили в посте.

Война России против Украины. Главное (обновляется)