Чтобы скрыть потери на войне в Украине, трупы российских оккупантов везут в РФ небольшими партиями и только ночью – СБУ

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российской армии в Украине по состоянию на 2 мая достигли около 23 800 человек Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

СБУ опубликовала отрывок телефонного разговора оккупантов:

– Ты Макеевича отправлял?

– Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.

– Жена переживает, его уже шесть дней везут.

– Их маленькими пачками везут, чтобы народ не ох…евал. И ночью…

"Это значительно увеличивает срок доставки, поэтому иногда родственникам оккупантов приезжает уже "полуразложенный груз 200", который нужно дополнительно идентифицировать", – уточнили в СБУ.

По словам оккупанта, из его роты (около 100 человек) в живых осталось лишь 20–22 человека. Еще девять отказались продолжать участие в войне и написали заявления об отказе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)