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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чтобы скрыть потери на войне в Украине, трупы российских оккупантов везут в РФ небольшими партиями и только ночью – СБУ

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По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российской армии в Украине по состоянию на 2 мая достигли около 23 800 человек
По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российской армии в Украине по состоянию на 2 мая достигли около 23 800 человек
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Чтобы скрыть количество потерь на войне в Украине, трупы российских оккупантов вывозят в РФ небольшими партиями и только ночью. Об этом 2 мая в Facebook сообщила Служба безопасности Украины, ссылаясь на перехват разговора российских военных, которые находятся в Запорожской области.

СБУ опубликовала отрывок телефонного разговора оккупантов:

– Ты Макеевича отправлял?
– Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.
– Жена переживает, его уже шесть дней везут.
– Их маленькими пачками везут, чтобы народ не ох…евал. И ночью…

"Это значительно увеличивает срок доставки, поэтому иногда родственникам оккупантов приезжает уже "полуразложенный груз 200", который нужно дополнительно идентифицировать", – уточнили в СБУ.

По словам оккупанта, из его роты (около 100 человек) в живых осталось лишь 20–22 человека. Еще девять отказались продолжать участие в войне и написали заявления об отказе.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1031306937789092/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российской армии в Украине по состоянию на 2 мая достигли около 23 800 человек.

Теги: Россия, СБУ, Украина, ВСУ, война России против Украины, Служба безопасности Украины, потери России
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