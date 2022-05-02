"Сверхтяжелые сутки". В результате обстрелов оккупантов погибли трое жителей Луганской области, еще трое ранены – ОВА

Об этом 2 мая в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.
"Сверхтяжелые сутки. Мощные продолжительные обстрелы помешали полноценной эвакуации... Много разрушенных жилищ. По меньшей мере 12 домов уничтожены в Орехово, четыре – в Горном. В Лисичанске сгорело старинное здание многопрофильной гимназии, которая является частью Бельгийского наследия города, а также повреждены несколько домов. В Северодонецке – шесть многоэтажек, пять из которых расположены рядом", – написал Гайдай.
По его словам, за минувшие сутки в результате обстрелов оккупантов погибли трое жителей Луганской области, еще трое раненых, в частности мальчик 2010-го года рождения.
Погибла жительница Золотого, еще двое погибших за прошедшие сутки – в Лисичанске и Попасной, добавил Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
Согласно сообщению Генштаба ВСУ на утро 30 апреля, РФ ведет наступление по нескольким направлениям на Донбассе, в том числе в районе Попасной. 2 мая в Генштабе отметили, что на попаснянском направлении оккупанты пытались улучшить тактическое положение – усилили войска за счет перемещения с мариупольского направления одной батальонной тактической группы.