"Сверхтяжелые сутки". В результате обстрелов оккупантов погибли трое жителей Луганской области, еще трое ранены – ОВА

Об этом 2 мая в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Сверхтяжелые сутки. Мощные продолжительные обстрелы помешали полноценной эвакуации... Много разрушенных жилищ. По меньшей мере 12 домов уничтожены в Орехово, четыре – в Горном. В Лисичанске сгорело старинное здание многопрофильной гимназии, которая является частью Бельгийского наследия города, а также повреждены несколько домов. В Северодонецке – шесть многоэтажек, пять из которых расположены рядом", – написал Гайдай.

По его словам, за минувшие сутки в результате обстрелов оккупантов погибли трое жителей Луганской области, еще трое раненых, в частности мальчик 2010-го года рождения.

Погибла жительница Золотого, еще двое погибших за прошедшие сутки – в Лисичанске и Попасной, добавил Гайдай.

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