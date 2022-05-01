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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты начали штурмовать Орехово, идут интенсивные стрелковые бои – глава Луганской ОВА

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Гайдай: После оккупации Новотошковского россияне сосредоточили усилия на штурме Орехово
Гайдай: После оккупации Новотошковского россияне сосредоточили усилия на штурме Орехово
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты начали штурмовать Орехово Луганской области. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram 1 мая.

"После оккупации Новотошковского россияне сосредоточили усилия на штурме Орехово. Идут очень интенсивные стрелковые бои – улица за улицей", – написал он.

Гайдай также сообщил, что оккупанты организовали штурм Золотого-4 – хутора Вольный.

"Штурмовые группы выходили под прикрытием артиллерии и танков, но были отброшены. Предпринимались попытки обстрела с самолетов Екатериновки и Нижнего. Кстати, Золотое-3 сейчас разрушено россиянами уже на 70%. Как сообщают в Генеральном штабе ВСУ, на попаснянском направлении оккупанты продолжают проводить штурмовые действия в направлении Новотошковское – Орехово. Осуществляют блокировку наших сил и средств в определенных районах, чтобы не допустить маневра", – добавил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

Согласно сообщению Генштаба ВСУ на утро 30 апреля, РФ ведет наступление по нескольким направлениям на Донбассе, в том числе в районе Попасной. Украинские военные говорят, что успеха противнику в этом за позапрошлые сутки добиться не удалось.

Теги: Луганская область, Сергей Гайдай, Орехово, Новотошковское, война России против Украины
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