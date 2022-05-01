В Новодружеске погиб мирный житель – глава Луганской ОВА

30 апреля оккупанты 19 раз обстреливали жилые кварталы в Луганской области.

"По шесть массированных артиллерийских обстрелов выдержали Северодонецк и Лисичанск, по три – Рубежное и Попаснянщина. Как следствие, еще 12 домов стали непригодными для жизни. Пять из них – многоэтажки в Северодонецке, еще два – в Рубежном. В этом городе также произошло возгорание двух частных домов. В Камышевахе разрушены здание сельсовета, школа и многоквартирный дом. В Лисичанске перебит газопровод. Пока известно об одном погибшем мужчине, который получил несовместимые с жизнью ранения в ночь с 29-го на 30 апреля в Новодружеске", – написал Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

Согласно сообщению Генштаба ВСУ на утро 30 апреля, РФ ведет наступление по нескольким направлениям на Донбассе, в том числе в районе Попасной. Украинские военные говорят, что успеха противнику в этом за позапрошлые сутки добиться не удалось.