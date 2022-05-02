Оккупанты наступают на Славянск, пытаются выйти на админграницу Херсонской области – Генштаб ВСУ

На волынском и полесском направлениях вооруженные силы Республики Беларусь продолжают прикрывать украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях. Генштаб считает, что сохраняется угроза ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории Беларуси.
На северском направлении оккупанты из минометов обстреливали позиции наших войск в районе Сеньковки Черниговской области.
В приграничных с Украиной районах Брянской области установлены усиленные административно-полицейский и контрразведывательный режимы. На основных дорогах и близ населенных пунктов расположены контрольно-пропускные посты.
На слобожанском направлении группировка российской армии продолжает обстрелы Харькова и населенных пунктов Уды и Прудянка.
На изюмском направлении оккупанты продолжают наступление в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Армия РФ продолжала обстрелы украинских войск.
На донецком направлении группировка оккупационных войск ведет наступление практически вдоль всей линии столкновения.
На лиманском направлении россияне обстреливают подразделения украинских войск на рубеже Лиман – Северск, чтобы вытеснить их с занимаемых позиций и создания условий наступления на Славянск.
На северодонецком направлении основные усилия оккупанты сосредоточили на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк.
На попаснянском направлении оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районе Попасной. Усилили войска за счет перемещения с мариупольского направления одной батальонной тактической группы.
Для наращивания системы противовоздушной обороны оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей.
На таврическом направлении оккупанты перегруппировывают подразделения, наращивают количество оружия, инженерного оборудования позиций, пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
На южнобужском направлении войска РФ пытаются выйти на административную границу Херсонской области, ищут слабые места в украинской обороне. В районе Николаева агрессор провел воздушную разведку с применением трех беспилотников. Вел артиллерийский огонь по позициям наших подразделений.
За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны поразили десять беспилотников "Орлан-10". Оккупанты несут значительные потери, особенно в артиллерии, и на суше, подчеркивает Генштаб. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 10 атак российских оккупантов, уничтожены два танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной техники и 10 единиц автомобильной техники.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Масштабное вторжение российских войск в Украину началось 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.
На 1 мая, по данным Генштаба ВСУ, потери российской армии составляют около 23,5 тыс. человек личного состава, более 1 тыс. танков, тысячи бронемашин, сотни артиллерийских систем и беспилотников, десятки самолетов, вертолетов и другой боевой и военной техники включительно с кораблями.