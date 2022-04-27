За время войны против РФ ВСУ сбили над Львовской областью более 20 крылатых ракет оккупантов и около 10 БПЛА – ОВА

Общины Львовской области получили более 1,2 млн грн на установку устройств оповещения населения, отметил Козицкий Фото: Максим Козицький / Facebook

Об этом 27 апреля в Facebook сообщил глава Львовской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Максим Козицкий.

"Чтобы внимательные гражданские люди могли тоже внести свой вклад в победу Украины над оккупантами, а также по запросу сил ПВО Львовская ОВА совместно с IT-специалистами разработала для Telegram чат-бот "Что-то летит". Через этот чат-бот можно сообщить об угрозе в небе (ракета, беспилотник или самолет)", – написал Козицкий.

По его словам, общины Львовской области получили более 1,2 млн грн на установку устройств оповещения населения.

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