За время войны против РФ ВСУ сбили над Львовской областью более 20 крылатых ракет оккупантов и около 10 БПЛА – ОВА

Об этом 27 апреля в Facebook сообщил глава Львовской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Максим Козицкий.
"Чтобы внимательные гражданские люди могли тоже внести свой вклад в победу Украины над оккупантами, а также по запросу сил ПВО Львовская ОВА совместно с IT-специалистами разработала для Telegram чат-бот "Что-то летит". Через этот чат-бот можно сообщить об угрозе в небе (ракета, беспилотник или самолет)", – написал Козицкий.
По его словам, общины Львовской области получили более 1,2 млн грн на установку устройств оповещения населения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения РФ на Украину 24 февраля российские военные наносят ракетные удары по территории Украины, в частности, разрушая гражданскую инфраструктуру.
Львовская область неоднократно подвергалась обстрелам оккупантов. Так, 16 апреля подразделения зенитных ракетных войск, воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины уничтожили четыре крылатые ракеты, выпущенных с самолетов Су-35 со стороны Беларуси.
18 апреля российские оккупанты нанесли четыре удара по Львову, в результате которых погибли семь человек.
25 апреля российские военные нанесли ракетные удары по территории Львовской области, из-за чего начались пожары в двух населенных пунктах Золочевского района. В частности, в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции Красное.