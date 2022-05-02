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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки украинская ПВО уничтожила российских БПЛА "Орлан-10" примерно на $1 млн – Воздушные силы ВСУ

ВСУ сбили сотни беспилотников противника
ВСУ сбили сотни беспилотников противника
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

1 мая силы противовоздушно обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины уничтожили в украинском небе 10 российских беспилотников "Орлан-10". Об этом 2 мая проинформировало в Facebook командование Воздушными силами ВСУ.

"Минус 10 "Орлан-10" – такой результат работы украинской ПВО 1 мая. Российский БПЛА "Орлан-10" сейчас самая популярная цель подразделений противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Ведь вертолеты – вообще редкость, а самолеты оккупантов избегают ближних боев с украинскими истребителями и стараются не входить в зону поражения зенитных ракетных комплексов Воздушных сил", – сказано в сообщении.

В ВСУ отметили, что авиация оккупантов преимущественно действует "за пределами воздушного пространства Украины или же на временно оккупированной территории, где противник существенно нарастил собственные средства ПВО разных типов".

"Поэтому целями украинских защитников все чаще становятся российские беспилотники "Орлан-10", которые в основном ведут воздушную разведку и корректируют огонь артиллерии. [...] Это российская разработка, однако практически ничего российского у "Орлана-10" нет, вся "начинка" – импортная (США, Япония, Китай, Германия и другое)", – объяснили в командовании ВС.

Украинские военные отметили, что стоимость каждого "Орлана-10" составляет в зависимости от комплектации $80-120 тыс. Таким образом, 1 мая ПВО ВСУ уничтожили российских беспилотников примерно на $1 млн. 

"Не стоит приуменьшать роль этого комплекса в войне. "Орлан-10" может выполнять разные задачи, скажем, указывать цели, быть ретранслятором или постановщиком помех. И он несет серьезную угрозу для наших войск. Цель непростая, малозаметная, впрочем, ежедневно украинские защитники неба из разных средств поражения поражают все больше этих БПЛА", – подчеркнули в ВСУ.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/364647552369866

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Масштабное вторжение российских войск в Украину началось 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.

На 1 мая, по данным Генштаба ВСУ, потери российской армии составляют около 23,5 тыс. человек личного состава, более 1 тыс. танков, тысячи бронемашин, сотни артиллерийских систем и беспилотников, десятки самолетов, вертолетов и другой боевой и военной техники включительно с кораблями.

Теги: Россия, война, оккупация, авиация, вторжение, беспилотники, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Воздушные силы Украины, потери России, российские оккупанты
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