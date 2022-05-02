За сутки украинская ПВО уничтожила российских БПЛА "Орлан-10" примерно на $1 млн – Воздушные силы ВСУ

"Минус 10 "Орлан-10" – такой результат работы украинской ПВО 1 мая. Российский БПЛА "Орлан-10" сейчас самая популярная цель подразделений противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Ведь вертолеты – вообще редкость, а самолеты оккупантов избегают ближних боев с украинскими истребителями и стараются не входить в зону поражения зенитных ракетных комплексов Воздушных сил", – сказано в сообщении.

В ВСУ отметили, что авиация оккупантов преимущественно действует "за пределами воздушного пространства Украины или же на временно оккупированной территории, где противник существенно нарастил собственные средства ПВО разных типов".

"Поэтому целями украинских защитников все чаще становятся российские беспилотники "Орлан-10", которые в основном ведут воздушную разведку и корректируют огонь артиллерии. [...] Это российская разработка, однако практически ничего российского у "Орлана-10" нет, вся "начинка" – импортная (США, Япония, Китай, Германия и другое)", – объяснили в командовании ВС.

Украинские военные отметили, что стоимость каждого "Орлана-10" составляет в зависимости от комплектации $80-120 тыс. Таким образом, 1 мая ПВО ВСУ уничтожили российских беспилотников примерно на $1 млн.

"Не стоит приуменьшать роль этого комплекса в войне. "Орлан-10" может выполнять разные задачи, скажем, указывать цели, быть ретранслятором или постановщиком помех. И он несет серьезную угрозу для наших войск. Цель непростая, малозаметная, впрочем, ежедневно украинские защитники неба из разных средств поражения поражают все больше этих БПЛА", – подчеркнули в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)