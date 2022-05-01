Около 23,5 тыс. человек личного состава, 1026 танков, 192 самолета. В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупантов по состоянию на 1 мая

В войне против Украины российские оккупанты потеряли более 1 тыс. танков Фото: EPA

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

"Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на изюмском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

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