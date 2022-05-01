Около 23,5 тыс. человек личного состава, 1026 танков, 192 самолета. В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупантов по состоянию на 1 мая

Другие потери составили:
- танки – 1026 (+18);
- боевые бронированные машины – 2471 (+26);
- артиллерийские системы – 451 (+15);
- РСЗО – 151;
- средства ПВО– 80 (+3);
- самолеты – 192 (+2);
- вертолеты – 155;
- автомобильная техника и автоцистерны – 1796 (+20);
- корабли/катера – 8;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13);
- специальная техника – 32;
- крылатые ракеты – 84.
"Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на изюмском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".