Украинская ПВО 30 апреля поразила девять воздушных целей россиян, в том числе два самолета

Противовоздушной обороной были уничтожены два штурмовика Су-25 и семь беспилотников российских оккупантов.

"Приятно, что чем дальше, тем эффективнее работает противовоздушная оборона Сухопутных войск. ПЗРК, как отечественного, так и иностранного производства, осваивают все больше бойцов", – говорится в сообщении.

Так, отметили в командовании Воздушных Сил, Су-25 оккупантов сбили именно из переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

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