Украинская ПВО 30 апреля поразила девять воздушных целей россиян, в том числе два самолета

Противовоздушной обороной были уничтожены два штурмовика Су-25 и семь беспилотников российских оккупантов.
"Приятно, что чем дальше, тем эффективнее работает противовоздушная оборона Сухопутных войск. ПЗРК, как отечественного, так и иностранного производства, осваивают все больше бойцов", – говорится в сообщении.
Так, отметили в командовании Воздушных Сил, Су-25 оккупантов сбили именно из переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.
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На 30 апреля, по данным Генштаба ВСУ, потери российской армии составляют около 23,2 тыс. человек личного состава, более 1 тыс. танков, тысячи бронемашин, сотни артиллерийских систем и беспилотников, 190 самолетов, 155 вертолетов и множество другой боевой и военной техники.