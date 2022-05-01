Силы ПВО ВСУ сбили над Одессой вражеский разведывательный БПЛА

"Одесса. Минус вражеский БПЛА. Спасибо силам ПВО", – написал он.

Оперативное командование "Юг" ВСУ отметило: над городом работал разведывательный беспилотник, украинских военных цитирует Telegram-канал официального сайта Одессы.

"Над Одессой работал вражеский беспилотник-разведчик. Попаданием нашей ПВО отправлен по известному курсу безвозвратно", – сообщило командование "Юг".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО. Так, только 28 апреля были сбиты три из трех ракет, выпущенных по Одесскому району.

23 апреля Россия нанесла по Одессе ракетный удар, в результате чего погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка. Ракеты, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.

26–27 апреля РФ наносила ракетные удары по мосту через Днестровский лиман.

28 апреля оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.

По мнению главы Одесской ОВА Максима Марченко, оккупанты обстреливают ракетами Одесскую область и пытаются "расшатать ситуацию на границах", так как им нужно "продать" россиянам хотя бы маленькую "победу" к 9 мая.