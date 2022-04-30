РФ нанесла ракетный удар по одесскому аэропорту, повреждена взлетная полоса – командование "Юг"

Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг", которое опубликовал спикер Одесской областной государственной (военной) администрации Сергей Братчук.

"В результате ракетной атаки по Одесской области повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномаштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО. Так, только 28 апреля были сбиты три из трех ракет, выпущенных по Одесскому району.

23 апреля Россия нанесла по Одессе ракетный удар, в результате чего погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка. Ракеты, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.

26–27 апреля РФ наносила ракетные удары по мосту через Днестровский лиман.

По мнению главы Одесской ОВА Максима Марченко, оккупанты обстреливают ракетами Одесскую область и пытаются "расшатать ситуацию на границах", так как им нужно "продать" россиянам хотя бы маленькую "победу" к 9 мая.