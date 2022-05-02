"Испытал желание мести". Зеленский рассказал о поездке в освобожденные от оккупантов города Киевской области

Зеленский: Как можно так относиться к людям? Фото: president.gov.ua

"Российские оккупанты в Буче жестоко пытали и убивали гражданских. У людей даже были отрублены головы и конечности", – подчеркнул президент.

Он отметил, что не понимает мотивов военных преступлений оккупантов против мирного населения.

"Испытывал боль, испытывал ненависть, испытывал желание мести. Это первое ощущение. Потом спадает эмоция и приходит непонимание, как можно так относиться к людям, в целом к человечеству. Как можно было замучить такое количество [людей]? Даже если они считают нас врагом, то при чем здесь гражданские люди? Если ты [украинское] войско считаешь врагом..." – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)