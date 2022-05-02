"Испытал желание мести". Зеленский рассказал о поездке в освобожденные от оккупантов города Киевской области

"Российские оккупанты в Буче жестоко пытали и убивали гражданских. У людей даже были отрублены головы и конечности", – подчеркнул президент.
Он отметил, что не понимает мотивов военных преступлений оккупантов против мирного населения.
"Испытывал боль, испытывал ненависть, испытывал желание мести. Это первое ощущение. Потом спадает эмоция и приходит непонимание, как можно так относиться к людям, в целом к человечеству. Как можно было замучить такое количество [людей]? Даже если они считают нас врагом, то при чем здесь гражданские люди? Если ты [украинское] войско считаешь врагом..." – сказал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей.
Кроме того, братские могилы нашли в селе Мотыжин Бучанского района (там, в частности, обнаружили тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына), Бородянке (в целом в двух могилах было девять тел), в селе Бузовая Бучанского района.
1 мая омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что за время российской оккупации населенных пунктов Киевской области были убиты не менее 1202 мирных жителей.