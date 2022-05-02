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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Испытал желание мести". Зеленский рассказал о поездке в освобожденные от оккупантов города Киевской области

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Зеленский: Как можно так относиться к людям?
Зеленский: Как можно так относиться к людям?
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью проекту 60 Мinutes австралийского телеканала Nine Network, которое в Facebook 2 мая опубликовал Офис президента, заявил что в ходе поездки в освобожденные от российских оккупантов города Киевской области испытывал желание мести.

"Российские оккупанты в Буче жестоко пытали и убивали гражданских. У людей даже были отрублены головы и конечности", – подчеркнул президент.

Он отметил, что не понимает мотивов военных преступлений оккупантов против мирного населения.

"Испытывал боль, испытывал ненависть, испытывал желание мести. Это первое ощущение. Потом спадает эмоция и приходит непонимание, как можно так относиться к людям, в целом к человечеству. Как можно было замучить такое количество [людей]? Даже если они считают нас врагом, то при чем здесь гражданские люди? Если ты [украинское] войско считаешь врагом..." – сказал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/530664092100459/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей.

Кроме того, братские могилы нашли в селе Мотыжин Бучанского района (там, в частности, обнаружили тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына), Бородянке (в целом в двух могилах было девять тел), в селе Бузовая Бучанского района.

1 мая омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что за время российской оккупации населенных пунктов Киевской области были убиты не менее 1202 мирных жителей.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Киевская область, Владимир Зеленский, Буча, война России против Украины, российские оккупанты, Бородянка
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