В Буче российские оккупанты убивали людей по спискам – мэр

Федорук не исключает коллаборации местных жителей с оккупантами.
"Это не просто убийство ради убийства. У них были списки. Я видел эти списки – отпечатанные. Не собственноручно они были написаны, что кто-то из местных надиктовал, возможно, какие-то коллаборации были. А они подготовлены, отпечатаны. То есть они заранее знали, куда они идут, по какому адресу и что это за человек", — сказал мэр.
По словам Федорука, его фамилия тоже была в списках. Кроме того, туда были внесены депутаты Бучанского горсовета. Но оккупантов особенно интересовали мужчины с татуировками и участники АТО.
"Поскольку мы в пригороде столицы, то здесь большое количество чиновников проживало, политиков. Слава богу, удалось, из тех возможностей, которые были, уехать из Бучи, то они довольствовались оставшимися. В основном активными гражданами. Раздевали мужчин, смотрели татуировки, особенно участников АТО", – отметил мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Буча находится в 30 км на северо-запад от Киева. До февраля 2022 года тут проживали более 50 тыс. человек. Российские войска захватили город в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали его почти месяц.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
23 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что на территории города заканчивается сбор и эксгумация тел погибших и умерших во время российской оккупации. "Цифра, которую имеем на сегодняшний день, – 412. Но ее еще будут уточнять", – сказал мэр и добавил, что каждый третий погибший в Киевской области – житель Бучи.
Президент РФ Владимир Путин отрицает причастность российских военных к зверствам в Буче, он назвал убийства под Киевом "фейком".