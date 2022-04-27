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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Буче российские оккупанты убивали людей по спискам – мэр

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По состоянию на 23 апреля на территории Бучи было найдено 412 тел
По состоянию на 23 апреля на территории Бучи было найдено 412 тел
Фото: ЕРА

Российские оккупанты убивали людей в Буче Киевской области по заранее составленным спискам. Об этом в интервью телекомпании CBC рассказал мэр города Анатолий Федорук. Отрывок интервью был опубликован 27 апреля на официальной странице Бучанского городского совета в Facebook.

Федорук не исключает коллаборации местных жителей с оккупантами.

"Это не просто убийство ради убийства. У них были списки. Я видел эти списки – отпечатанные. Не собственноручно они были написаны, что кто-то из местных надиктовал, возможно, какие-то коллаборации были. А они подготовлены, отпечатаны. То есть они заранее знали, куда они идут, по какому адресу и что это за человек", — сказал мэр.

По словам Федорука, его фамилия тоже была в списках. Кроме того, туда были внесены депутаты Бучанского горсовета. Но оккупантов особенно интересовали мужчины с татуировками и участники АТО.

"Поскольку мы в пригороде столицы, то здесь большое количество чиновников проживало, политиков. Слава богу, удалось, из тех возможностей, которые были, уехать из Бучи, то они довольствовались оставшимися. В основном активными гражданами. Раздевали мужчин, смотрели татуировки, особенно участников АТО", – отметил мэр.

https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua/videos/317202790550131/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Буча находится в 30 км на северо-запад от Киева. До февраля 2022 года тут проживали более 50 тыс. человек. Российские войска захватили город в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали его почти месяц.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

23 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что на территории города заканчивается сбор и эксгумация тел погибших и умерших во время российской оккупации. "Цифра, которую имеем на сегодняшний день, – 412. Но ее еще будут уточнять", – сказал мэр и добавил, что каждый третий погибший в Киевской области – житель Бучи.

Президент РФ Владимир Путин отрицает причастность российских военных к зверствам в Буче, он назвал убийства под Киевом "фейком".

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