В Буче российские оккупанты убивали людей по спискам – мэр

Федорук не исключает коллаборации местных жителей с оккупантами.

"Это не просто убийство ради убийства. У них были списки. Я видел эти списки – отпечатанные. Не собственноручно они были написаны, что кто-то из местных надиктовал, возможно, какие-то коллаборации были. А они подготовлены, отпечатаны. То есть они заранее знали, куда они идут, по какому адресу и что это за человек", — сказал мэр.

По словам Федорука, его фамилия тоже была в списках. Кроме того, туда были внесены депутаты Бучанского горсовета. Но оккупантов особенно интересовали мужчины с татуировками и участники АТО.

"Поскольку мы в пригороде столицы, то здесь большое количество чиновников проживало, политиков. Слава богу, удалось, из тех возможностей, которые были, уехать из Бучи, то они довольствовались оставшимися. В основном активными гражданами. Раздевали мужчин, смотрели татуировки, особенно участников АТО", – отметил мэр.

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