  Танкович: После того, что я увидел в Буче, я за свой дом вообще перестал переживать. Скажу откровенно: мне повезло

"После того, что я увидел в Буче, я за свой дом вообще перестал переживать. Скажу откровенно: мне повезло. Его только размародерили. Мины и ракеты туда не попали", – рассказал артист.

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Контекст:

Танкович родился в 1977 году в Минске. С 2009 года он является ведущим развлекательных программ на украинском телеканале СТБ. С 2018 года Танкович выступает в составе проекта "Дизель Шоу".

Танкович женат. Вместе с супругой Ольгой (до замужества – Рыбкой) воспитывает дочь Александру (2015).

До нападения РФ на Украину семья Танковича жила в Буче Киевской области. В марте артист принимал участие в благотворительном концерте в Польше в поддержку Украины.