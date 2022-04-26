Бульвар Шоубиз
 
26 апреля, 2022
 
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Танкович: После того, что я увидел в Буче, я за свой дом вообще перестал переживать. Скажу откровенно: мне повезло

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Танкович рассказал, что его дом в Буче уцелел, но был ограблен российскими оккупантами
Танкович рассказал, что его дом в Буче уцелел, но был ограблен российскими оккупантами
Фото: tankovichd / Instagram

Украинский ведущий белорусского происхождения Дмитрий Танкович 26 апреля в эфире канала ICTV заявил, что российские оккупанты мародерствовали в его доме, расположенном в Буче Киевской области.

"После того, что я увидел в Буче, я за свой дом вообще перестал переживать. Скажу откровенно: мне повезло. Его только размародерили. Мины и ракеты туда не попали", – рассказал артист. 

ВИДЕО
Видео: Телеканал ICTV / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Танкович родился в 1977 году в Минске. С 2009 года он является ведущим развлекательных программ на украинском телеканале СТБ. С 2018 года Танкович выступает в составе проекта "Дизель Шоу".

Танкович женат. Вместе с супругой Ольгой (до замужества – Рыбкой) воспитывает дочь Александру (2015). 

До нападения РФ на Украину семья Танковича жила в Буче Киевской области. В марте артист принимал участие в благотворительном концерте в Польше в поддержку Украины.

Теги: Буча, война России против Украины, телеведущий, Дмитрий Танкович
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