В Киевской области нашли тела уже 1202 убитых мирных жителей – Денисова

Омбудсмен рассказала, что 29 апреля на территории Бучанского района обнаружили яму с телами трех мужчин, которых солдаты РФ пытали, а затем жестоко убили. Их пытали, а затем стреляли в ухо.

"По предварительным данным полиции, оккупанты пытались скрыть следы издевательств над украинскими гражданами, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей. Всего на территории Киевской области следователями осмотрены 1202 тела гражданских граждан, убитых российскими оккупантами", – отметила Денисова.

Кроме того, российские оккупанты запугивают и принудительно вывозят жителей города Купянск Харьковской области и соседних населенных пунктов в Российскую Федерацию. Также россияне распространяют фейки о якобы захвате Харькова, Киева и Запорожья.

В Бердянске, по сообщениям местных жителей, оккупанты ходят по квартирам и домам, из которых выехали бердянцы, чтобы поселить туда коллаборантов и лиц, приехавших из так называемой "ДНР" и согласившихся работать в городском совете.

В Мелитопольском районе, который во временной оккупации россиян, фермеров заставляют продавать зерно за бесценок, а у отказывающихся зерно отбирают силой, под дулами автоматов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)