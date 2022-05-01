В Киевской области нашли тела уже 1202 убитых мирных жителей – Денисова

Омбудсмен рассказала, что 29 апреля на территории Бучанского района обнаружили яму с телами трех мужчин, которых солдаты РФ пытали, а затем жестоко убили. Их пытали, а затем стреляли в ухо.
"По предварительным данным полиции, оккупанты пытались скрыть следы издевательств над украинскими гражданами, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей. Всего на территории Киевской области следователями осмотрены 1202 тела гражданских граждан, убитых российскими оккупантами", – отметила Денисова.
Кроме того, российские оккупанты запугивают и принудительно вывозят жителей города Купянск Харьковской области и соседних населенных пунктов в Российскую Федерацию. Также россияне распространяют фейки о якобы захвате Харькова, Киева и Запорожья.
В Бердянске, по сообщениям местных жителей, оккупанты ходят по квартирам и домам, из которых выехали бердянцы, чтобы поселить туда коллаборантов и лиц, приехавших из так называемой "ДНР" и согласившихся работать в городском совете.
В Мелитопольском районе, который во временной оккупации россиян, фермеров заставляют продавать зерно за бесценок, а у отказывающихся зерно отбирают силой, под дулами автоматов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей.
Кроме того, братские могилы нашли в селе Мотыжин Бучанского района (в ней, в частности, обнаружили тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына), Бородянке (в целом в двух могилах было девять тел), в селе Бузовая Бучанского района.