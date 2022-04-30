"Жертв долго пытали, напоследок каждому выстрелили в ухо". В полиции рассказали о найденной 29 апреля братской могиле в Киевской области

О том, что в Киевской области, часть которой около месяца находилась под контролем российских оккупантов, нашли еще одну братскую могилу, упомянул 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

"Представьте себе: было столько убитых, и, несмотря на то, что они сожгли [часть тел], снова нашли могилу... Сколько человек погибло – никто не знает", – добавив, что в Киевской области известно о 900 погибших.

В полиции уточнили, что место захоронения находилось в лесу рядом с селом Мироцкое. На телах есть следы пыток, жертвам связывали руки, заматывали лицо тканью, у некоторых во рту был кляп.

"Жертв пытали длительный период времени, на конечностях найдены пулевые ранения. В заключение каждому из мужчин выстрелили в ухо", – сказал начальник управления полиции Киевской области Андрей Небитов.



По предварительным данным, оккупанты пытались скрыть следы издевательств над украинцами, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)