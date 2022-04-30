"Жертв долго пытали, напоследок каждому выстрелили в ухо". В полиции рассказали о найденной 29 апреля братской могиле в Киевской области

О том, что в Киевской области, часть которой около месяца находилась под контролем российских оккупантов, нашли еще одну братскую могилу, упомянул 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский.
"Представьте себе: было столько убитых, и, несмотря на то, что они сожгли [часть тел], снова нашли могилу... Сколько человек погибло – никто не знает", – добавив, что в Киевской области известно о 900 погибших.
В полиции уточнили, что место захоронения находилось в лесу рядом с селом Мироцкое. На телах есть следы пыток, жертвам связывали руки, заматывали лицо тканью, у некоторых во рту был кляп.
"Жертв пытали длительный период времени, на конечностях найдены пулевые ранения. В заключение каждому из мужчин выстрелили в ухо", – сказал начальник управления полиции Киевской области Андрей Небитов.
По предварительным данным, оккупанты пытались скрыть следы издевательств над украинцами, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей.
Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей.
Кроме того, братские могилы нашли в селе Мотыжин Бучанского района (в ней, в частности, обнаружили тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына), Бородянке (в целом в двух могилах было девять тел), в селе Бузовая Бучанского района.
Всего на территории Киевской области следователи полиции осмотрели 1202 тела мирных граждан, убитых российскими оккупантами, сообщили 30 апреля в Нацполиции.