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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Жертв долго пытали, напоследок каждому выстрелили в ухо". В полиции рассказали о найденной 29 апреля братской могиле в Киевской области

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Засыпанные землей тела нашли в лесу возле села Мироцкое
Засыпанные землей тела нашли в лесу возле села Мироцкое
Скриншот: NEBYTOV / YouTube

29 апреля на территории Бучанского района Киевской области обнаружили еще одну братскую могилу – яму с телами трех мужчин, которых российские солдаты мучили, а потом убили. Об этом 30 апреля сообщила полиция Киевской области.

О том, что в Киевской области, часть которой около месяца находилась под контролем российских оккупантов, нашли еще одну братскую могилу, упомянул 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

"Представьте себе: было столько убитых, и, несмотря на то, что они сожгли [часть тел], снова нашли могилу... Сколько человек погибло – никто не знает", – добавив, что в Киевской области известно о 900 погибших.

В полиции уточнили, что место захоронения находилось в лесу рядом с селом Мироцкое. На телах есть следы пыток, жертвам связывали руки, заматывали лицо тканью, у некоторых во рту был кляп.

"Жертв пытали длительный период времени, на конечностях найдены пулевые ранения. В заключение каждому из мужчин выстрелили в ухо", – сказал начальник управления полиции Киевской области Андрей Небитов.

По предварительным данным, оккупанты пытались скрыть следы издевательств над украинцами, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей.

Кроме того, братские могилы нашли в селе Мотыжин Бучанского района (в ней, в частности, обнаружили тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына), Бородянке (в целом в двух могилах было девять тел), в селе Бузовая Бучанского района.

Всего на территории Киевской области следователи полиции осмотрели 1202 тела мирных граждан, убитых российскими оккупантами, сообщили 30 апреля в Нацполиции.

Теги: полиция, Киевская область, пытки, Буча, война России против Украины, погибшие, могила, Андрей Небытов
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