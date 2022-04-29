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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области нашли еще одну братскую могилу с телами погибших – Зеленский

Зеленский: Сколько человек погибло никто не знает
Зеленский: Сколько человек погибло – никто не знает
Фото: president.gov.ua

В Киевской области, часть которой около месяца находилась под контролем российских оккупантов, нашли еще одну братскую могилу. Об этом 29 апреля в интервью польским журналистам, видео которого Офис президента опубликовал в Facebook, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он не уточнил, где именно ее обнаружили и сколько в ней было тел. 

Рассказывая об этой могиле, он упомянул 900 погибших в Киевской области. Дословно цитата звучала так: "Представьте себе: было столько убитых, и несмотря на то, что они сожгли [часть тел в мобильных крематориях], снова нашли могилу... 900 человек в Киевской области. 900 человек! Сколько человек погибло – никто не знает". 

Некоторые СМИ написали, что 900 тел нашли в этой новой могиле, но пресс-секретарь президента Сергей Никифоров уточнил "Украинской правде", что 29 апреля действительно нашли еще одно массовое захоронение в Киевской области, однако говоря о 900 погибших, президент имел в виду общее количество найденных тел в регионе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/7577800265593702/

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. После этого в населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей. 

Кроме того, братские могилы нашли в селе Мотыжин Бучанского района (в ней, в частности, обнаружили тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына), Бородянке (в целом в двух могилах было девять тел), в селе Бузовая Бучанского района.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Киевская область, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, могила, Сергей Никифоров
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