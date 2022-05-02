"Работает Bayraktar". Залужный сообщил об уничтожении двух катеров оккупантов у острова Змеиный. Видео

Об этом 2 мая в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа "Раптор". Работает Bayraktar. Вместе к победе", – написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ опубликовал видео удачной работы боевого беспилотника.

Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Он может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Беспилотники Bayraktar активно используются украинскими военными для уничтожения сил и техники российских оккупантов.

Используемые Черноморским флотом ВМФ РФ быстроходные патрульные катера типа "Раптор", среди прочего, предназначены для несения дежурства в назначенных районах, перехвата и задержания малых целей, переброски десанта в прибрежной зоне морей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)