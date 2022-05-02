"Работает Bayraktar". Залужный сообщил об уничтожении двух катеров оккупантов у острова Змеиный. Видео

Об этом 2 мая в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа "Раптор". Работает Bayraktar. Вместе к победе", – написал Залужный.
Главнокомандующий ВСУ опубликовал видео удачной работы боевого беспилотника.
Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Он может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
Беспилотники Bayraktar активно используются украинскими военными для уничтожения сил и техники российских оккупантов.
Используемые Черноморским флотом ВМФ РФ быстроходные патрульные катера типа "Раптор", среди прочего, предназначены для несения дежурства в назначенных районах, перехвата и задержания малых целей, переброски десанта в прибрежной зоне морей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, в день масштабного вторжения российских войск в Украину, оккупанты подошли к Змеиному и потребовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня. Вечером стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами. Связь с пограничниками, находящимися на острове с бойцами ВСУ, была утрачена.
Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками. На предложение сдаться они ответили: "Русский военный корабль, иди на х...й".
Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военнослужащих русскому военному кораблю стал крылатой фразой. Защитникам острова будут присвоены звания Героев Украины, сказал президент Владимир Зеленский.
28 февраля пресс-служба Военно-морских сил ВСУ сообщила, что украинские пограничники и морские пехотинцы, защищавшие остров Змеиный, живы и находятся в плену у российских оккупантов.
29 марта стало известно о возвращении из плена части защитников Змеиного.
27 апреля оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало об ударе по позициям оккупационных войск на острове Змеиный, в результате которого "корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения".
30 апреля ВСУ нанесли удар по объектам российских оккупантов на захваченном в Черном море украинском острове Змеиный. В частности, были разбиты три зенитные установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машина связи – серверная с телекоммуникационным оборудованием. "Дополнительно мир стал чище на 42 рашиста", – проинформировало командование группировки ВСУ "Юг".