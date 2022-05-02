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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Работает Bayraktar". Залужный сообщил об уничтожении двух катеров оккупантов у острова Змеиный. Видео

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ВСУ уничтожили российские катера на рассвете 2 мая, рассказал Залужный
ВСУ уничтожили российские катера на рассвете 2 мая, рассказал Залужный
Фото: Минобороны России / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили два катера российских оккупационных войск в Черном море возле острова Змеиный.

Об этом 2 мая в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа "Раптор". Работает Bayraktar. Вместе к победе", – написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ опубликовал видео удачной работы боевого беспилотника.

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/741133780230854/

Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Он может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Беспилотники Bayraktar активно используются украинскими военными для уничтожения сил и техники российских оккупантов.

Используемые Черноморским флотом ВМФ РФ быстроходные патрульные катера типа "Раптор", среди прочего, предназначены для несения дежурства в назначенных районах, перехвата и задержания малых целей, переброски десанта в прибрежной зоне морей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в день масштабного вторжения российских войск в Украину, оккупанты подошли к Змеиному и потребовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня. Вечером стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами. Связь с пограничниками, находящимися на острове с бойцами ВСУ, была утрачена.

Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками. На предложение сдаться они ответили: "Русский военный корабль, иди на х...й".

Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военнослужащих русскому военному кораблю стал крылатой фразой. Защитникам острова будут присвоены звания Героев Украины, сказал президент Владимир Зеленский.

28 февраля пресс-служба Военно-морских сил ВСУ сообщила, что украинские пограничники и морские пехотинцы, защищавшие остров Змеиный, живы и находятся в плену у российских оккупантов.

29 марта стало известно о возвращении из плена части защитников Змеиного.

27 апреля оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало об ударе по позициям оккупационных войск на острове Змеиный, в результате которого "корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения".

30 апреля ВСУ нанесли удар по объектам российских оккупантов на захваченном в Черном море украинском острове Змеиный. В частности, были разбиты три зенитные установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машина связи – серверная с телекоммуникационным оборудованием. "Дополнительно мир стал чище на 42 рашиста", – проинформировало командование группировки ВСУ "Юг".

Теги: Россия, Украина, военные, оккупация, Вооруженные силы Украины, беспилотники, ВСУ, катер, война России против Украины, Валерий Залужный, Bayraktar, остров Змеиный
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