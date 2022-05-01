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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мир стал чище на 42 рашиста". ВСУ сообщили об ударе по оккупантам на острове Змеином

ВСУ нанесли по Змеиному второй удар за четыре дня
ВСУ нанесли по Змеиному второй удар за четыре дня
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command "South" / Facebook

30 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по объектам российских оккупантов на захваченном в Черном море украинском острове Змеиный. Об этом 1 мая проинформировало в Facebook командование группировки ВСУ "Юг".

"В Херсонской области артиллерийским огнем наши воины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1". Очередной атакой по вражеским объектам на Змеином разбиты три зенитные установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием. Дополнительно мир стал чище на 42 рашиста", – сказано в сообщении.

Украинские военные также более подробно рассказали о ракетах, которые оккупанты выпустили по Одесской области.

"По Одессе вновь нанесен ракетный удар. На этот раз с оккупированной территории Крыма ракетный комплекс "Бастион" выпустил три ракеты "Оникс", которые попали во взлетно-посадочную полосу. Разрушение привело к невозможности дальнейшей эксплуатации ВПП. Пострадавших нет", – отметили в "Юге".

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1025553444999661/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

"Оникс" – сверхзвуковая противокорабельная ракета.

Контекст:

24 февраля, в день масштабного вторжения российских войск в Украину, оккупанты подошли к Змеиному и потребовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня. Вечером стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами. Связь с пограничниками, находящимися на острове с бойцами ВСУ, была утрачена.

Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками. На предложение сдаться они ответили: "Русский военный корабль, иди на х...й".

Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военнослужащих русскому военному кораблю стал крылатой фразой. Защитникам острова будут присвоены звания Героев Украины, сказал президент Владимир Зеленский.

28 февраля пресс-служба Военно-морских сил ВСУ сообщила, что украинские пограничники и морские пехотинцы, защищавшие остров Змеиный, живы и находятся в плену у российских оккупантов.

29 марта стало известно о возвращении из плена части защитников Змеиного.

27 апреля оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало об ударе по позициям оккупационных войск на острове Змеиный, в результате которого "корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения".

Теги: Одесса, война, Черное море, оккупация, Вооруженные силы Украины, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, остров, разрушения, ракетный комплекс, потери России, остров Змеиный, российские оккупанты
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