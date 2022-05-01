"Мир стал чище на 42 рашиста". ВСУ сообщили об ударе по оккупантам на острове Змеином

ВСУ нанесли по Змеиному второй удар за четыре дня Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command "South" / Facebook

"В Херсонской области артиллерийским огнем наши воины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1". Очередной атакой по вражеским объектам на Змеином разбиты три зенитные установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием. Дополнительно мир стал чище на 42 рашиста", – сказано в сообщении.

Украинские военные также более подробно рассказали о ракетах, которые оккупанты выпустили по Одесской области.

"По Одессе вновь нанесен ракетный удар. На этот раз с оккупированной территории Крыма ракетный комплекс "Бастион" выпустил три ракеты "Оникс", которые попали во взлетно-посадочную полосу. Разрушение привело к невозможности дальнейшей эксплуатации ВПП. Пострадавших нет", – отметили в "Юге".

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"Оникс" – сверхзвуковая противокорабельная ракета.