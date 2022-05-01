"Мир стал чище на 42 рашиста". ВСУ сообщили об ударе по оккупантам на острове Змеином

"В Херсонской области артиллерийским огнем наши воины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1". Очередной атакой по вражеским объектам на Змеином разбиты три зенитные установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием. Дополнительно мир стал чище на 42 рашиста", – сказано в сообщении.
Украинские военные также более подробно рассказали о ракетах, которые оккупанты выпустили по Одесской области.
"По Одессе вновь нанесен ракетный удар. На этот раз с оккупированной территории Крыма ракетный комплекс "Бастион" выпустил три ракеты "Оникс", которые попали во взлетно-посадочную полосу. Разрушение привело к невозможности дальнейшей эксплуатации ВПП. Пострадавших нет", – отметили в "Юге".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Оникс" – сверхзвуковая противокорабельная ракета.
24 февраля, в день масштабного вторжения российских войск в Украину, оккупанты подошли к Змеиному и потребовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня. Вечером стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами. Связь с пограничниками, находящимися на острове с бойцами ВСУ, была утрачена.
Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками. На предложение сдаться они ответили: "Русский военный корабль, иди на х...й".
Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военнослужащих русскому военному кораблю стал крылатой фразой. Защитникам острова будут присвоены звания Героев Украины, сказал президент Владимир Зеленский.
28 февраля пресс-служба Военно-морских сил ВСУ сообщила, что украинские пограничники и морские пехотинцы, защищавшие остров Змеиный, живы и находятся в плену у российских оккупантов.
29 марта стало известно о возвращении из плена части защитников Змеиного.
27 апреля оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало об ударе по позициям оккупационных войск на острове Змеиный, в результате которого "корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения".