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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ нанесли удар по позициям оккупантов на острове Змеиный – оперативное командование "Юг"

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Оккупанты захватили Змеиный в феврале
Оккупанты захватили Змеиный в феврале
Фото: wikipedia.org

Украинские военные нанесли удар по позициям российских оккупационных войск на острове Змеиный. Об этом в Facebook 27 апреля сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины.

"В Черноморской операционной зоне нашими силами нанесено поражение по вражеским позициям на острове Змеином. Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", потери рашистов уточняются. Корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения", – сообщили в командовании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1638107116541847/

Контекст:

24 февраля российские оккупанты подошли к Змеиному и требовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня. Вечером стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами. Связь с пограничниками, находящимися на острове с бойцами ВСУ, была утрачена.

Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками. На предложение сдаться они ответили: "Русский военный корабль, иди на х...й".

Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военнослужащих русскому военному кораблю стал крылатой фразой. Защитникам острова будут присвоены звания Героев Украины, сказал президент Владимир Зеленский.

28 февраля пресс-служба Военно-морских сил ВСУ сообщила, что украинские пограничники и морские пехотинцы, защищавшие остров Змеиный, живы и находятся в плену у российских оккупантов.

29 марта стало известно, что морпех Роман Грибов вернулся из плена домой. Он получил награду "За заслуги перед Черкасской областью".

Российский ракетный крейсер "Москва", который участвовал в захвате острова, был подбит украинскими ракетами "Нептун" и затоплен В РФ не признали, что Украина нанесла по кораблю ракетный удар. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ВСУ, война России против Украины, остров Змеиный
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