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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки потеряли около 300 солдат, более 20 танков и почти 50 ББМ – Генштаб ВСУ

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Наибольшие потери российских оккупантов за прошлые сутки наблюдались на изюмском направлении, отметили в Генштабе ВСУ
Наибольшие потери российских оккупантов за прошлые сутки наблюдались на изюмском направлении, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери среди личного состава российской армии в войне против Украины по состоянию на 2 мая достигли около 23 800 солдат (+300 за последние сутки). Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

Другие потери оккупантов составили: 

  • танки – 1048 (+22);
  • боевые бронированные машины (ББМ) – 2519 (+48);
  • артиллерийские системы – 459 (+8);
  • РСЗО – 152 (+1);
  • средства ПВО– 80 (+3);
  • самолеты – 194 (+2);
  • вертолеты – 155;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 1824 (+28);
  • корабли/катера – 8;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26);
  • специальная техника – 38 (+6);
  • крылатые ракеты – 84.

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на изюмском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/307354801577605

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

Теги: Россия, Украина, автомобили, Генштаб ВСУ, танки, вертолет, ПВО, РСЗО, артиллерия, самолеты, ВСУ, война России против Украины, ракеты, корабли, потери России
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