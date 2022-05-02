Оккупанты за сутки потеряли около 300 солдат, более 20 танков и почти 50 ББМ – Генштаб ВСУ

Другие потери оккупантов составили:
- танки – 1048 (+22);
- боевые бронированные машины (ББМ) – 2519 (+48);
- артиллерийские системы – 459 (+8);
- РСЗО – 152 (+1);
- средства ПВО– 80 (+3);
- самолеты – 194 (+2);
- вертолеты – 155;
- автомобильная техника и автоцистерны – 1824 (+28);
- корабли/катера – 8;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26);
- специальная техника – 38 (+6);
- крылатые ракеты – 84.
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на изюмском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".