Оккупанты за сутки потеряли около 300 солдат, более 20 танков и почти 50 ББМ – Генштаб ВСУ

Наибольшие потери российских оккупантов за прошлые сутки наблюдались на изюмском направлении, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на изюмском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

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