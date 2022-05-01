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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты безуспешно пытались наступать на изюмском направлении, понесли потери – Генштаб ВСУ

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Потери российской армии составляют, по данным Генштаба ВСУ, около 23,5 тыс. человек
Потери российской армии составляют, по данным Генштаба ВСУ, около 23,5 тыс. человек
Фото: ЕРА

В Харьковской области на двух направлениях боевых действий российские оккупанты понесли потери. Об этом 1 мая в Facebook проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На слобожанском направлении враг обстреливал позиции сил обороны из минометов в районах населенных пунктов Уды и Прудянка. Также российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Старый Салтов. На изюмском направлении противник пытался вести наступательные действия, успеха не имел, понес потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали и о потерях противника на Донбассе.

"На донецком и таврическом направлениях враг пытался установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная, успеха не имел, также понес потери. Российские оккупанты безуспешно совершали штурмовые действия в районе населенных пунктов Озерное и Марьинка. Также враг понес потери в районе населенных пунктов Времовка и Зеленое Поле", – объяснили в ВСУ.

На юге Украины оккупанты, по данным Генштаба, "ведут боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог".

"Основные усилия оккупанты сосредоточили на криворожском направлении. Вели артиллерийский огонь по позициям наших подразделений в районах Таврийского, Осокоровки, Трудолюбовки и Князевки. На николаевском направлении враг проводит перегруппировку подразделений. В целях уточнения обстановки и выявления позиций наших подразделений противник провел воздушную разведку с привлечением БПЛА в восточной части Николаевской и северо-западной части Херсонской области", – отметили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/306878508291901

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Масштабное вторжение российских войск в Украину началось 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.

На 1 мая, по данным Генштаба ВСУ, потери российской армии составляют около 23,5 тыс. человек личного состава, более 1 тыс. танков, тысячи бронемашин, сотни артиллерийских систем и беспилотников, десятки самолетов, вертолетов и другой боевой и военной техники включительно с кораблями.

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