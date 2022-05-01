"Яка сумна новина!.. Могли б..." Аваков сообщил о ранении в Украине начальника Генштаба ВС РФ Герасимова

Герасимов прибыл в Украину, чтобы лично командовать наступлением оккупантов на изюмском направлении Фото: EPA

Об этом 1 мая в Facebook сообщил экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, со ссылкой на источник.

"Наш инсайдер в РФ сообщает: "Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранен на территории Украины. Он получил осколочное ранение правой голени без перелома кости". Яка сумна новина!.. Могли б... С Первомаем!" – написал Аваков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по командным пунктам российских военных в Харьковской области, предварительно ликвидированы несколько сотен оккупантов, рассказал 30 апреля в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Два удара по Изюму, штаб ВДВ, штаб 2-й общевойсковой. Даже по нижней границе считай, 100 трупов в одном месте, 200 в другом, не меньше 100 в третьем. Верхней границей называют по 200–300. Надо понимать, что среди них старшие офицеры, два штаба, – отметил Арестович. – По некоторым данным, которые требуют проверки, начальник штаба ВДВ уничтожен".

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в Twitter 1 мая, что украинские военные попали в штаб 2-й армии российских оккупантов, где находилась ставка Герасимова.

"Подтверждено большое количество 200-х среди высшего офицерского состава", – написал Геращенко.

Час назад получено подтверждение о вчерашнем взрыве в Изюме в районе штаба 2 Армии * .



В том месте где находится ставка Начальника ГШ рф Герасимова, приехавшего руководить наступлением на Славянск



Подтверждено большое количество 200-х среди высшего офицерского состава — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) May 1, 2022

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