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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Яка сумна новина!.. Могли б..." Аваков сообщил о ранении в Украине начальника Генштаба ВС РФ Герасимова

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Герасимов прибыл в Украину, чтобы лично командовать наступлением оккупантов на изюмском направлении
Герасимов прибыл в Украину, чтобы лично командовать наступлением оккупантов на изюмском направлении
Фото: EPA

Начальник Генерального штаба вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов, который, по сообщениям СМИ, прибыл в Украину, чтобы лично командовать наступлением оккупантов на изюмском направлении в Харьковской области, получил осколочное ранение.

Об этом 1 мая в Facebook сообщил экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, со ссылкой на источник.

"Наш инсайдер в РФ сообщает: "Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранен на территории Украины. Он получил осколочное ранение правой голени без перелома кости". Яка сумна новина!.. Могли б... С Первомаем!" – написал Аваков.

https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/5137880922968639

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по командным пунктам российских военных в Харьковской области, предварительно ликвидированы несколько сотен оккупантов, рассказал 30 апреля в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Два удара по Изюму, штаб ВДВ, штаб 2-й общевойсковой. Даже по нижней границе считай, 100 трупов в одном месте, 200 в другом, не меньше 100 в третьем. Верхней границей называют по 200–300. Надо понимать, что среди них старшие офицеры, два штаба, – отметил Арестович. – По некоторым данным, которые требуют проверки, начальник штаба ВДВ уничтожен".

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в Twitter 1 мая, что украинские военные попали в штаб 2-й армии российских оккупантов, где находилась ставка Герасимова.

"Подтверждено большое количество 200-х среди высшего офицерского состава", – написал Геращенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник сообщил о захвате города оккупантами 1 апреля.

16 апреля в Генштабе сообщили, что РФ сосредоточила возле Изюма более 20 батальонных тактических групп.

24 апреля оккупанты пытались вести штурмовые действия на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск (Донецкая область), но безуспешно.

Генштаб ВСУ сообщил 28 апреля, что с целью усиления наступающей группировки оккупанты дополнительно переместили в Изюм подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники.

Теги: Россия, МВД, Украина, Арсен Аваков, Вооруженные силы Украины, Изюм, Харьковская область, ВДВ, Антон Геращенко, Алексей Арестович, советник, ВСУ, наступление, война России против Украины, Генштаб РФ, Валерий Герасимов, удары, перелом, Офис президента Украины
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