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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области от российских оккупантов освобождены четыре населенных пункта – Генштаб ВСУ

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Россия потеряла в Украине сотни танков и бронемашин
Россия потеряла в Украине сотни танков и бронемашин
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Харьковской области российские оккупанты продолжают попытки наступать в районе Изюма и отступают от Харькова. Об этом 30 апреля проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На изюмском направлении оккупанты [...] предпринимают попытки наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Враг продолжает сосредоточивать силы и средства как на временно занятых территориях Харьковской области, так и в Белгородской области, в непосредственной близости от государственной границы Украины", – говорится в сообщении.

В район Изюма, по данным Генштаба, оккупанты перебросили подразделения танковой бригады.

"В результате наступления подразделений сил обороны Украины в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прелестное", – отметили в ВСУ.

Также украинские военные рассказали о наращивании противником системы противовоздушной обороны и воздушной разведки с применением БПЛА в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Ивановка, Красное, Курулька, Довгенькое, Новая Дмитровка и Барвенково.

"На донецком направлении враг ведет активные боевые действия практически вдоль всей линии столкновения. Не прекращаются авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиций украинских защитников. Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на лиманском, северодонецком, попаснянском и кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и – предположительно – осуществления дальнейшего наступления на Лиман, Славянск и Барвенково", – объяснили в ВСУ.

По информации Генштаба, в Мариуполе оккупанты продолжают попытки блокировать украинских военных в районе завода "Азовсталь" и по-прежнему наносят авиаудары по городу.

"В запорожском направлении противник проводит перегруппировку, осуществляет наращивание подразделений артиллерии с целью продолжения наступления. На таврическом направлении враг продолжает демонстративные действия с целью недопущения переброски подразделений наших войск на другие направления, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов", – рассказали в ВСУ.

На южнобужском направлении оккупанты, по данным украинских военных, "ведут боевые действия с целью улучшения своего тактического положения", перегруппировываются и пополняют свои запасы.

"Продолжаются подготовительные мероприятия противника по осуществлению наступления и выхода на административную границу Херсонской области. На николаевском направлении враг продолжает попытки огневого поражения позиций наших войск", – отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/306191908360561

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля, официально войну в РФ называют "спецоперацией" и преследуют тех, кто говорит слово "война".

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.

На 30 апреля, по данным Генштаба ВСУ, потери российской армии составляют около 23,2 тыс. человек личного состава, более 1 тыс. танков, тысячи бронемашин, сотни артиллерийских систем и беспилотников, десятки самолетов, вертолетов и другой боевой и военной техники включительно с кораблями.

Теги: Россия, Харьков, Славянск, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, Мариуполь, Северодонецк, Изюм, Рубежное, Барвенково, боеприпасы, Попасная, артиллерия, вторжение, беспилотники, Курахово, ВСУ, российская агрессия, авиаудар, война России против Украины, российские оккупанты
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