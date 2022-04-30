"Совсем тяжко у оккупантов". Генштаб ВСУ сообщил о появлении на Донбассе беспилотников МЧС РФ

Украинские военные показали фюзеляж беспилотника с надписью: "МЧС России".

"В Донецкой области воины-разведчики группировки Объединенных сил успешно уничтожают многоцелевые беспилотные авиационные комплексы российских оккупантов "Орлан-10". [...] Видно, совсем тяжко у оккупантов с беспилотниками", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ иронизируют, что в следующий раз можно будет увидеть "в небе их боевые дельтапланы и тактические воздушные шары".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что начинается "спецоперация" под видом необходимости "демилитаризации" и "денацификации".

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.

На 30 апреля, по данным Генштаба ВСУ, потери российской армии составляют около 23,2 тыс. человек личного состава, более 1 тыс. танков, тысячи бронемашин, сотни артиллерийских систем и беспилотников, десятки самолетов, вертолетов и другой боевой и военной техники включительно с кораблями.