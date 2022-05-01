Российская Федерация доказала, что к человеческой цивилизации она не имеет никакого отношения – Подоляк

"Украина не просто воюет уже 67 дней. Она каждый день наглядно и документально доказывает миру главное. Свобода – бесценна, а у варваров (РФ) не должно быть никакого шанса вернуться к довоенной привычке коррумпировать, шантажировать и, наконец, массово убивать несогласных", – написал он.

В видеообращении, опубликованном вместе с твитом, советник главы ОП отмечает, что Россия доказала всему миру, что дела с ней иметь невозможно "ни в бизнесовом, ни в политическом, ни в юридическом – ни в одном смысле".

"Просто потому, что это Российская Федерация. Поэтому все потраченные миллиарды на лоббистов прекратили свою работу. Второе. Российская Федерация доказала, что к человеческой цивилизации она не имеет никакого отношения. Массовые убийства, массовые изнасилования, массовые разрушения и "гигиканье" под это – и есть суть этой "цивилизации". Какое-то варварское средневековье. Мы это понимали ранее, но сегодня в онлайн-режиме это понял мир", – объяснил Подоляк.

Україна не просто воює вже 67 днів. Вона щодня наочно та документально доводить світові головне. Свобода – безцінна, а у варварів (Рф) не повинно бути жодного шансу повернутися до довоєнної звички корумпувати, шантажувати та нарешті масово вбивати незгодних. pic.twitter.com/0akIYTKpUz — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 1, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)