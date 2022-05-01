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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российская Федерация доказала, что к человеческой цивилизации она не имеет никакого отношения – Подоляк

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Подоляк: Свобода бесценна
Подоляк: Свобода – бесценна
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Украина уже 67 дней противостоит масштабной российской агрессии, доказывая, что свобода бесценна. Об этом заявил в Twitter 1 мая советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Украина не просто воюет уже 67 дней. Она каждый день наглядно и документально доказывает миру главное. Свобода – бесценна, а у варваров (РФ) не должно быть никакого шанса вернуться к довоенной привычке коррумпировать, шантажировать и, наконец, массово убивать несогласных", – написал он.

В видеообращении, опубликованном вместе с твитом, советник главы ОП отмечает, что Россия доказала всему миру, что дела с ней иметь невозможно "ни в бизнесовом, ни в политическом, ни в юридическом – ни в одном смысле".

"Просто потому, что это Российская Федерация. Поэтому все потраченные миллиарды на лоббистов прекратили свою работу. Второе. Российская Федерация доказала, что к человеческой цивилизации она не имеет никакого отношения. Массовые убийства, массовые изнасилования, массовые разрушения и "гигиканье" под это – и есть суть этой "цивилизации". Какое-то варварское средневековье. Мы это понимали ранее, но сегодня в онлайн-режиме это понял мир", – объяснил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Масштабное вторжение российских войск в Украину началось 24 февраля под видом якобы "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, после чего на освобожденных территориях обнаружили убитых мирных жителей, которых оккупанты грабили и пытали.

Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.

На 1 мая, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, потери российской армии составляют около 23,5 тыс. человек личного состава, более 1 тыс. танков, тысячи бронемашин, сотни артиллерийских систем и беспилотников, десятки самолетов, вертолетов и другой боевой и военной техники включительно с кораблями.

Теги: Россия, убийство, война, изнасилование, агрессия, вторжение, советник, преступление, война России против Украины, разрушения, Российская Федерация, лоббисты, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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