"Денацификацию и русский язык российская армия "обсудила" с украинцами". Подоляк опроверг заявления Лаврова о повестке переговоров

Подоляк напомнил, что Россия не может обсуждать санкции с Украиной без участия тех стран, которые их вводили Фото: president.gov.ua

Комментируя высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в повестке дня переговоров есть вопросы "денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие", Подоляк отметил, что ни разу не видел Лаврова за столом переговоров и его несколько удивляет склонность Лаврова "комментировать то, в чем не участвуешь и что не видишь изнутри процесса".

"Во-вторых, "денацификацию и русский язык" российская армия вполне конкретно "обсудила" с украинцами в Буче, Гостомеле, Харькове, Волновахе и конечно же, в Мариуполе. И все соответствующие выводы навсегда вписаны в историю кровью невинных украинских граждан", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что в рамках переговорного процесса совершенно не обсуждается проблематика глобальных международных санкций в отношении РФ, так как до сих пор не устранена причина для их введения мировым сообществом, "а именно оккупация части территории Украины и вероломное нарушение нашей территориальной целостности и суверенитета".

Подоляк отметил, что санкции не могут обсуждаться с Украиной без участия всех прочих стран, потому что вводил их весь цивилизованный мир в ответ "на абсолютное варварское поведение России". "И именно всем нашим партнерам вместе с Украиной решать, когда и какие решения по санкциям принимать", – пояснил советник главы Офиса президента.

"Не в первый раз приходится говорить о том, что между фактами и фантазиями у представителей РФ слишком большая дистанция... Приходится настоятельно рекомендовать представителям Российской Федерации отказаться от комментариев, которые не являются достоверными и сколько-нибудь соответствующими реальному ходу переговорного процесса", – заключил Подоляк.