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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Денацификацию и русский язык российская армия "обсудила" с украинцами". Подоляк опроверг заявления Лаврова о повестке переговоров

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Подоляк напомнил, что Россия не может обсуждать санкции с Украиной без участия тех стран, которые их вводили
Подоляк напомнил, что Россия не может обсуждать санкции с Украиной без участия тех стран, которые их вводили
Фото: president.gov.ua

В рамках переговорного процесса между РФ и Украиной не обсуждается проблематика международных санкций в отношении России, сообщил советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк. Его комментарий предоставил СМИ, в том числе изданию "ГОРДОН", Офис президента.

Комментируя высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в повестке дня переговоров есть вопросы "денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие", Подоляк отметил, что ни разу не видел Лаврова за столом переговоров и его несколько удивляет склонность Лаврова "комментировать то, в чем не участвуешь и что не видишь изнутри процесса".

"Во-вторых, "денацификацию и русский язык" российская армия вполне конкретно "обсудила" с украинцами в Буче, Гостомеле, Харькове, Волновахе и конечно же, в Мариуполе. И все соответствующие выводы навсегда вписаны в историю кровью невинных украинских граждан", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что в рамках переговорного процесса совершенно не обсуждается проблематика глобальных международных санкций в отношении РФ, так как до сих пор не устранена причина для их введения мировым сообществом, "а именно оккупация части территории Украины и вероломное нарушение нашей территориальной целостности и суверенитета".

Подоляк отметил, что санкции не могут обсуждаться с Украиной без участия всех прочих стран, потому что вводил их весь цивилизованный мир в ответ "на абсолютное варварское поведение России". "И именно всем нашим партнерам вместе с Украиной решать, когда и какие решения по санкциям принимать", – пояснил советник главы Офиса президента.

"Не в первый раз приходится говорить о том, что между фактами и фантазиями у представителей РФ слишком большая дистанция... Приходится настоятельно рекомендовать представителям Российской Федерации отказаться от комментариев, которые не являются достоверными и сколько-нибудь соответствующими реальному ходу переговорного процесса", – заключил Подоляк.

Контекст:

Украина и Россия сейчас ведут переговоры об окончании войны на уровне делегаций. Уже состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречаются в видеоформате.

По итогам встречи в Турции стало известно, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус (на невступлении Украины в НАТО настаивает Россия), если будет подписан предложенный Киевом договор, сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружение и обеспечивают закрытие воздушного пространства.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он в конце марта. При этом, подчеркнул президент, такие преступления, которые оккупанты совершали в Буче, Бородянке, Мариуполе, "сокращают число возможностей для переговоров". Он сказал, что Украина выйдет из переговоров в случае уничтожения оставшихся украинцев в Мариуполе и проведения псевдореферендумов на захваченных оккупантами территориях.

Зеленский также настаивает на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в РФ отвечают, что пока для этого не сложились условия.

Теги: русский язык, санкции, нацизм, Сергей Лавров, переговоры, демилитаризация, война России против Украины, Михаил Подоляк
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