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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лавров заявил китайскому СМИ, что в повестке переговоров Украины и РФ – снятие санкций

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Лавров утверждает, что в повестке переговоров вопрос "денацификации", но Зеленский говорил, что Украина не собирается обсуждать это
Лавров утверждает, что в повестке переговоров вопрос "денацификации", но Зеленский говорил, что Украина не собирается обсуждать это
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайскому государственному информационному агентству "Синьхуа" заявил, что среди тем, обсуждаемых на переговорах Украины и России, якобы есть вопрос снятия санкций с РФ.

Текст интервью опубликовала пресс-служба российского МИД.

Лавров неделю назад говорил, что переговоры Украины и России "застопорились".

В интервью он сказал, что сейчас "российская и украинская делегации фактически в ежедневном режиме по видео-конференц-связи обсуждают проект возможного договора".

"В этом документе должны быть зафиксированы такие элементы постконфликтного положения дел, как постоянный нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризированный статус Украины, а также гарантии ее безопасности. В повестке дня переговоров также вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие", – заявил Лавров.

Он также сказал, что завершение войны "позволит внести существенный вклад в деэскалацию военно-политической напряженности в Европе, да и в мире в целом".

По утверждению Лаврова, среди возможных вариантов – создание института государств-гарантов, в числе которых должны быть "прежде всего постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию и КНР".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина и Россия сейчас ведут переговоры об окончании войны на уровне делегаций. Уже состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречаются в видеоформате.

По итогам встречи в Турции стало известно, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус (на невступлении Украины в НАТО настаивает Россия), если будет подписан предложенный Киевом договор, сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружение и обеспечивают закрытие воздушного пространства.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он в конце марта. При этом, подчеркнул президент, такие преступления, которые оккупанты совершали в Буче, Бородянке, Мариуполе, "сокращают число возможностей для переговоров". Он сказал, что Украина выйдет из переговоров в случае уничтожения оставшихся украинцев в Мариуполе и проведения псевдореферендумов на захваченных оккупантами территориях.

Зеленский также настаивает на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в РФ отвечают, что пока для этого не сложились условия.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Китай, НАТО, ООН, Сергей Лавров, переговоры, внеблоковый статус, демилитаризация, война России против Украины
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