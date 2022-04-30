Лавров заявил китайскому СМИ, что в повестке переговоров Украины и РФ – снятие санкций

Лавров утверждает, что в повестке переговоров вопрос "денацификации", но Зеленский говорил, что Украина не собирается обсуждать это Фото: ЕРА

Текст интервью опубликовала пресс-служба российского МИД.

Лавров неделю назад говорил, что переговоры Украины и России "застопорились".

В интервью он сказал, что сейчас "российская и украинская делегации фактически в ежедневном режиме по видео-конференц-связи обсуждают проект возможного договора".

"В этом документе должны быть зафиксированы такие элементы постконфликтного положения дел, как постоянный нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризированный статус Украины, а также гарантии ее безопасности. В повестке дня переговоров также вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие", – заявил Лавров.

Он также сказал, что завершение войны "позволит внести существенный вклад в деэскалацию военно-политической напряженности в Европе, да и в мире в целом".

По утверждению Лаврова, среди возможных вариантов – создание института государств-гарантов, в числе которых должны быть "прежде всего постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию и КНР".

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