Российские оккупанты обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами

"Во дворах мирных жителей разрывались кассетные боеприпасы от РСЗО "Ураган". Повреждены частные дома и двор. Враг продолжает терроризировать мирных жителей Николаевской области в темное время суток, расстреливая спящие населенные пункты запрещенными кассетными боеприпасами", – говорится в сообщении.
На данный момент информация о пострадавших не поступала.
В командовании напомнили украинцам не приближаться и не прикасаться к подозрительным или неизвестным предметам.
"Ограничьте доступ к ним и другим, в частности детям. Сообщите компетентным службам об обнаруженной опасности", – добавили в ОК "Юг".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.
18 апреля оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибло пять человек, еще 15 ранены. В тот же день стало известно, что артиллеристы ВСУ разбили колонну техники российских оккупантов вблизи Вознесенска Николаевской области.
22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.
Власти Николаева готовятся к осаде или попытке вторжения в город российских оккупантов, сообщил в опубликованном 26 апреля интервью мэр Николаева Александр Сенкевич.