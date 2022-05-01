Российские оккупанты обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами

Во дворах мирных жителей пригорода Николаева разрывались кассетные боеприпасы от РСЗО "Ураган" Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

"Во дворах мирных жителей разрывались кассетные боеприпасы от РСЗО "Ураган". Повреждены частные дома и двор. Враг продолжает терроризировать мирных жителей Николаевской области в темное время суток, расстреливая спящие населенные пункты запрещенными кассетными боеприпасами", – говорится в сообщении.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

В командовании напомнили украинцам не приближаться и не прикасаться к подозрительным или неизвестным предметам.

"Ограничьте доступ к ним и другим, в частности детям. Сообщите компетентным службам об обнаруженной опасности", – добавили в ОК "Юг".

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