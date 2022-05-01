ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Во дворах мирных жителей пригорода Николаева разрывались кассетные боеприпасы от РСЗО "Ураган"
Во дворах мирных жителей пригорода Николаева разрывались кассетные боеприпасы от РСЗО "Ураган"
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Сегодня ночью российские оккупационные войска в очередной раз произвели обстрел окрестностей города Николаева. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Во дворах мирных жителей разрывались кассетные боеприпасы от РСЗО "Ураган". Повреждены частные дома и двор. Враг продолжает терроризировать мирных жителей Николаевской области в темное время суток, расстреливая спящие населенные пункты запрещенными кассетными боеприпасами", – говорится в сообщении.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

В командовании напомнили украинцам не приближаться и не прикасаться к подозрительным или неизвестным предметам.

"Ограничьте доступ к ним и другим, в частности детям. Сообщите компетентным службам об обнаруженной опасности", – добавили в ОК "Юг".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/posts/2045672962270613

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

18 апреля оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибло пять человек, еще 15 ранены. В тот же день стало известно, что артиллеристы ВСУ разбили колонну техники российских оккупантов вблизи Вознесенска Николаевской области.

22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

Власти Николаева готовятся к осаде или попытке вторжения в город российских оккупантов, сообщил в опубликованном 26 апреля интервью мэр Николаева Александр Сенкевич.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Николаевская область, кассетные бомбы, обстрелы, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины
  "Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов
  Во время пребывания Джоли во Львове прозвучала воздушная тревога. Актриса среагировала. Видео
  Во время пребывания Джоли во Львове прозвучала воздушная тревога. Актриса среагировала. Видео
  Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео
  Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео
"Для всех этот визит был неожиданностью. Многие не могли поверить, что это она". Джоли встретилась во Львове с переселенцами и волонтерами
"Для всех этот визит был неожиданностью. Многие не могли поверить, что это она". Джоли встретилась во Львове с переселенцами и волонтерами
  Астафьева призналась, что Loboda, которая месяц замалчивала нападение РФ на Украину, заблокировала ее в соцсетях
  Астафьева призналась, что Loboda, которая месяц замалчивала нападение РФ на Украину, заблокировала ее в соцсетях
  "Война – она всех уравняла". Полякова призналась, что едет в тур по США, чтобы помочь своим музыкантам из теробороны
  "Война – она всех уравняла". Полякова призналась, что едет в тур по США, чтобы помочь своим музыкантам из теробороны
"Так скромно. Без понтов и пафоса". Джоли прибыла в Украину – актриса посетила львовскую кофейню. Видео
"Так скромно. Без понтов и пафоса". Джоли прибыла в Украину – актриса посетила львовскую кофейню. Видео
Роналду показал новорожденную дочь, брат которой умер во время родов две недели назад
Роналду показал новорожденную дочь, брат которой умер во время родов две недели назад
"Не жди, мам, не вернусь. Не звони, пап, твоя дочь стала другой". Замалчивающая войну Тодоренко в песне обратилась к родителям-одесситам
"Не жди, мам, не вернусь. Не звони, пап, твоя дочь стала другой". Замалчивающая войну Тодоренко в песне обратилась к родителям-одесситам
  "Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины
  "Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины
  Астафьева о выступающей в Кремле Повалий: Я когда-то на нее говорила "мама". Мне так стыдно. Это даже не люди, это расходный материал
  Астафьева о выступающей в Кремле Повалий: Я когда-то на нее говорила "мама". Мне так стыдно. Это даже не люди, это расходный материал
  "Они родились при Путине и умерли при нем. И ради него". Смольянинов назвал войну РФ против Украины "бойней и террором"
  "Они родились при Путине и умерли при нем. И ради него". Смольянинов назвал войну РФ против Украины "бойней и террором"
  "Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина
  "Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина
  "Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова
  "Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова
  Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело
  Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина (451066)
2
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой (241309)
3
Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий" (212538)
4
"Война, говорите?" Билозир после ответа Поляковой обвинила ее в хайпе и припомнила певице кокошник (107600)
5
"Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины (75527)
6
Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело (41590)
7
"Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова (39030)
8
Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап, и показала новые совместные фото (34740)
 
 
 
 