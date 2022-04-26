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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Николаева: Город готовится к полномасштабному вторжению российских войск

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Сенкевич: Уже сегодня мы готовим вместе с нашими военными оборонительные сооружения
Сенкевич: Уже сегодня мы готовим вместе с нашими военными оборонительные сооружения
Фото: Александр Сенкевич / Facebook

Власти Николаева готовятся к полномасштабному вторжению в город российских оккупантов. Об этом в опубликованном 26 апреля интервью "Украинской правде" заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"На сегодняшний день мы готовимся в городе Николаеве встречать врага… В марте город был оцеплен на две трети. Российские войска подошли к Южному Бугу, но наши смогли их отодвинуть. Сейчас россияне находятся в маленьком секторе между Херсонской и Николаевской областью на линии Станислав – Александровка. Мы видим, что Россия через Крым перекидывает оружие и военные ресурсы. Мы видим, что они накапливают его в Херсонской области. И да, мы ожидаем нападения или осады города Николаева", – отметил Сенкевич.

По его словам, сейчас в город свозят военную технику, которую в полях бросили отступившие российские оккупанты.

"Уже сегодня мы готовим вместе с нашими военными оборонительные сооружения. Как в окрестностях города, так и внутри. Наши коммунальные службы сейчас выполняют роль стройбата. Мы строим, заливаем, бетонируем. Кроме того, мы еще вытаскиваем из полей российскую военную технику. Уже вытащили 38 единиц – среди них танки, пушки, машины. Все, что не успевают селяне разобрать, мы забираем, ремонтируем и передаем ВСУ. Так что скажу коротко: мы готовимся к полномасштабному вторжению", – подчеркнул Сенкевич.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в Николаевской области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

18 апреля оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибло пять человек, еще 15 ранены. В тот же день стало известно, что артиллеристы ВСУ разбили колонну техники российских оккупантов вблизи Вознесенска Николаевской области. В ночь на 19 апреля оккупанты обстреляли Николаев из артиллерии. В результате обстрелов города в ночь на 21 апреля погиб один человек, двое получили ранения.

22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

Теги: Россия, Украина, Николаев, оборона, ВСУ, война России против Украины, Александр Сенкевич, российские оккупанты
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