Мэр Николаева: Город готовится к полномасштабному вторжению российских войск

"На сегодняшний день мы готовимся в городе Николаеве встречать врага… В марте город был оцеплен на две трети. Российские войска подошли к Южному Бугу, но наши смогли их отодвинуть. Сейчас россияне находятся в маленьком секторе между Херсонской и Николаевской областью на линии Станислав – Александровка. Мы видим, что Россия через Крым перекидывает оружие и военные ресурсы. Мы видим, что они накапливают его в Херсонской области. И да, мы ожидаем нападения или осады города Николаева", – отметил Сенкевич.

По его словам, сейчас в город свозят военную технику, которую в полях бросили отступившие российские оккупанты.

"Уже сегодня мы готовим вместе с нашими военными оборонительные сооружения. Как в окрестностях города, так и внутри. Наши коммунальные службы сейчас выполняют роль стройбата. Мы строим, заливаем, бетонируем. Кроме того, мы еще вытаскиваем из полей российскую военную технику. Уже вытащили 38 единиц – среди них танки, пушки, машины. Все, что не успевают селяне разобрать, мы забираем, ремонтируем и передаем ВСУ. Так что скажу коротко: мы готовимся к полномасштабному вторжению", – подчеркнул Сенкевич.

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